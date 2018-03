FA Cup | Swansea-Tottenham in diretta | formazioni ufficiali e risultato LIVE dalle 13 | 30

Probabili Formazioni Swansea City-Notts County - FA Cup 06-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Swansea City-Notts County, Replay del quarto turno di FA Cup 2017/2018, ore 21.05: Jordan Ayew guiderà l’attacco dei gallesi. Match interessante quello che andrà in scena al Liberty Stadium tra Swansea City e Notts County per il replay del quarto turno di FA Cup. La squadra di Carlos Carvalhal vive un ottimo momento di forma ed ha abbandonato in poche giornate l’ultima posizione in Premier League ed ...