F1 | Mondiale 2018 | tutti temono la Red Bull ma il motore Renault è il punto debole

Russia 2018 - ora è ufficiale anche per la Fifa : sarà un Mondiale con la Var : 'Nel 2018 non è possibile che tutto il mondo possa sapere in un minuto che l'arbitro ha commesso un errore e il diretto interessato no perché noi glielo abbiamo impedito', ha aggiunto.

MotoMondiale 2018 - GP Qatar 2018 : programma - orari e tv delle qualifiche delle tre classi. Il calendario del sabato di Losail : sabato 17 marzo si svolgeranno le qualifiche del GP del Qatar 2018, prima prova del Motomondiale 2018. I piloti andranno a caccia della pole position, si definiscono le griglie di partenza delle tre classi. Sul circuito di Losail si incomincia a fare sul serio, l’appuntamento è imperdibile e nessuno vuole sbagliare per poter incominciare con il piede giusto una stagione lunga e che si preannuncia molto competitiva. Nella MotoGP saranno i ...

#GiornataMondialeDelSonno 2018 : che non diventi solo business : Il 16 marzo si celebra l'evento annuale dedicato alla cultura e consapevolezza dell'importanza del sonno. La giornata mira a promuovere i comportamenti protettivi nei confronti delle alterazioni e dei disturbi del sonno. Sono previste iniziative, eventi e manifestazioni nella maggior parte dei Paesi del mondo.In questo anno, la giornata pone al centro l'attenzione per il rispetto dei ritmi biologici dell'individuo, all'interno dei quali ...

Tendenze Uomo Primavera 2018 : Tommy Hilfiger sceglie Lewis Hamilton come ambassador Mondiale : ... conosciuto anche come Tricky Triangle, , situato in Pennsylvania, negli Stati Uniti, e verrà lanciata in tutto il mondo nel corso della Primavera 2018. Formata da esclusivi video teaser e contenuti ...

Rapporto Mondiale sulla felicità 2018 : vince la Finlandia. La top 20 : La Finlandia, e in generale il Nord d'Europa, dominano la classifica ONU dei Paesi più felici al mondo. L'Italia è al 47° posto

Oro alla Finlandia in entrambe le classifiche del Rapporto Mondiale sulla Felicità 2018 : I risultati del Rapporto Mondiale sulla Felicità 2018 dell’ONU, che misura il livello di Felicità degli abitanti di 156 Paesi e quello degli immigrati presenti in 117 Paesi, sono stati diffusi oggi durante un evento di presentazione organizzato presso la Pontificia Accademia delle Scienze, in Vaticano. Un ulteriore evento si terrà alle Nazioni Unite la prossima settimana, il 20 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della ...

Moto3 - Mondiale 2018 : tutti gli italiani al via. Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio cercano il definitivo salto di qualità : Inizia una nuova entusiasmante stagione del MotoMondiale. In Moto3, come sempre, saranno tanti gli italiani al via. Sono ben nove i pilotini “azzurri” che cercheranno l’assalto al titolo Mondiale mai arrivato con l’attuale denominazione (l’ultimo nella classe leggera risale al 2004, in 125, con Andrea Dovizioso). Una chance importante, quest’anno, ce l’avrà Enea Bastianini, che guiderà una moto del team ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Andrea Dovizioso : “Lotteremo per il Mondiale. Il rinnovo di Rossi? Non sono sorpreso” : Nella prima conferenza stampa dell’anno, a Losail (Qatar), Andrea Dovizioso è sicuro del fatto suo, conscio di quanto accaduto la stagione passata e della forza della nuova Ducati: “L’inverno è stato molto positivo e mi aspetto di essere più veloce del 2017 – ha sottolineato il forlivese. Abbiamo parecchio materiale da testare e solo le gare potranno dirci a che punto siamo. Credo comunque che possiamo lottare per il ...

Francia - ecco le maglie per il Mondiale 2018 : si celebra l’orgoglio nazionale : Nike ha svelato le caratteristiche delle maglie che saranno indossate dalla Francia ai Mondiali di Russia 2018 L'articolo Francia, ecco le maglie per il Mondiale 2018: si celebra l’orgoglio nazionale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Andrea Casta all'evento Mondiale della musica elettronica 'Miami Music Week 2018' : ... il violinista elettrico più richiesto nei locali e club di tendenza in Italia e all'estero che, grazie alla sua anima di globe trotter, è diventato un portavoce dello stile italiano nel mondo, dopo ...

Moto3 - Mondiale 2018 : Enea Bastianini e Niccolò Antonelli - ora o mai più. Dopo tanti alti e bassi - non si può più sbagliare : Enea Bastianini e Niccolò Antonelli. Due grandi piloti italiani della Moto3, con tante cose in comune. Entrambi sono romagnoli, il primo di Rimini, il secondo di Cattolica, entrambi sono stati dotati da madre natura di un ottimo talento, entrambi troppo spesso non sono stati in grado di metterlo in pratica e, in questo modo, entrambi sono ai nastri di partenza di una stagione decisiva per la loro carriera. Per quale motivo lo diciamo? Dopo ...

MotoGP - Mondiale 2018 : la stagione del riscatto per Andrea Iannone con la Suzuki. : Ci sono occasioni nelle quali, letteralmente, non vedi l’ora di rimetterti in moto. Quei momenti nei quali vuoi salire sul tuo mezzo per metterti alle spalle la stagione più brutta della tua carriera, per dimostrare in primo luogo a te stesso, che tutto quello che hanno detto di te, tutte le critiche, tutte le illazioni, erano solamente tali. Vuoi dimostrare che sai ancora guidare, e bene, e che con una moto nuovamente competitiva potrai ...

Rapporto Mondiale sulla Felicità 2018 : ecco il Paese più felice del mondo : Anche gli immigrati che vivono sul suo territorio risultano i più felici al mondo, per lo meno rispetto ai 117 Paesi considerati, quelli con un numero di immigrati abbastanza alto da consentire l'...

MotoGP - Mondiale 2018 : tutti gli italiani al via. Valentino Rossi guida la truppa del Bel Paese : Manca sempre meno al via del Mondiale MotoGP 2018 (18 marzo). In occasione del GP del Qatar di Losail, consueto esordio della classe regina del MotoMondiale, saranno 5 i piloti italiani che si cimenteranno nella massima categoria sulle due ruote. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi non hanno bisogno di presentazioni. Il ducatista, secondo l’anno scorso, punta al bersaglio grosso e vuol riconfermarsi mentre il “Dottore” va a ...