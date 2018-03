Eva Henger ecco perché Barbara D’Urso non mi invita più

people24.myblog

(Di sabato 17 marzo 2018) Evaracconta sul settimanale “Nuovo Tv” il motivo per il quale non sarebbe più statata nei programmi diD’Urso. Come riporta il sito Leichic,le parole dell’ex naufraga: “Sono d’accordo di non parlarne più, anch’io sono stanca del canna-gate, ma mi aspettavo almeno le scuse. Se non da Monte, che non lo farà mai, almeno dalla produzione e dalla conduttrice. Non dico in diretta, ma a telecamere spente. E invece ancora niente”. E conclude: “Ho un contratto con l’Isola, sono sempre nel cast del programma. C’è stato invece, un blocco su “Domenica Live”: mi è stato detto che, visto il periodo elettorale, non volevano si parlasse del canna-gate. Ma non si è capito bene il vero motivo della decisione. Hanno bloccato tutti gli inviti, forse il tema dava fastidio. Vedremo ora cosa succederà”.