Europa-Russia | sembra la Guerra Fredda ma non lo è

Var ai Mondiali 2018/ In Russia la ''moviola in campo'' - ma in Champions ed Europa League solo disastri : Var ai Mondiali 2018, in Russia la ''moviola in campo'', ma in Champions ed Europa League quanti disastri. Il calcio cambia e si chiede più attenzione anche da parte degli arbitri.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 00:39:00 GMT)

Nyt - Usa accusano Russia di cyberattacchi a impianti anche in Europa - : Secondo quanto riferisce il New York Times, Washington accusa Mosca di aver orchestrato cyberattacchi ai danni di impianti nucleari, sistemi idrici ed elettrici, con l'obiettivo di poter sabotare o ...

Russia : un’anomala quasi Guerra Fredda sull’Europa : Potrebbe essere un nuovo scontro Est-Ovest, una replica di quella Guerra Fredda che congelò l'Europa durante il XX secolo, ma ci sono importanti differenze che riguardano in particolare il Vecchio continente.Cominciamo dai segnali più preoccupanti: il conflitto in Ucraina, insieme militare, politico ed energetico, le sanzioni imposte alla Russia, la corsa allo sviluppo di nuove armi nucleari, una brigata americana inviata di ...

Russia : Salvini - più vicina a valori Europa di Turchia : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Sarà interesse del governo italiano avere buoni rapporti con la Russia, sarà interesse dell’Unione europea su iniziativa del governo italiano tornare ad avere buoni rapporti con la Russia”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con l’Associazione stampa estera.“Noi -ha aggiunto- non mettiamo in discussione la presenza dell’Italia nelle ...

Resa dei conti Gran Bretagna-Russia sull'ex spia. Europa e Stati Uniti con la premier May : Rullano i tamburi di guerra, anche se per ora è guerra di parole, fra Londra e Mosca sulla vicenda del tentato avvelenamento con un micidiale agente nervino, domenica 4 marzo a Salisbury, dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia. Una vicenda che si colora di nuovi misteri, fra accuse incrociate, sospetti sempre più tenebrosi, minacce ormai incombenti di sanzioni e contro-sanzioni, ombre di rappResaglie diplomatiche ...

Beach volley World Tour 2018 Doha. Europa padrona : finale a sorpresa tra Olanda e Russia : La caduta degli dei. A una settimana, poco meno, dal Major Series di Fort Lauderdale, il 4 Stelle di Doha, uno degli eventi più importanti dell’anno per montepremi, riserva sorprese su sorprese e porta in finale una delle coppie favorite della vigilia, gli olandesi Brouwer/Meeuwsen, desiderosi di riscatto dopo l’eliminazione ai quarti in Florida, e gli outsider russi, Stoyanovskly/Velichko, che avevano iniziato il loro torneo ...

Video/ Borussia Dortmund Salisburgo (1-2) : highlights e gol della partita (Europa League - andata ottavi) : Video Borussia Dortmund Salisburgo (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita di Europa League. Valon Berisha timbra una vittoria esterna preziosissima per gli austriaci

Europa League : tris dell'Atletico Madrid - cade il Borussia : ROMA - L' Atletico Madrid , grande favorito per la vittoria del trofeo, liquida la Lokomotiv Mosca con un secco 3-0 al Wanda Metropolitano e ipoteca i quarti di finale. Sblocca Saul al 22' con un gran ...

Europa League : Borussia Dortmund - che scivolone. Vincono Lione e Atletico : La Champions lascia spazio all'Europa League: tempo di ottavi di finale. Ecco il quadro delle gare d'andata, il ritorno è in programma giovedì 15 marzo. Milan.arsenal 0-2 - Leggi la cronaca del match . Diego Costa festeggia con Juanfran. Afp Atletico madrid-lokomotiv mosca 3-0 - Tutto facile per i Colchoneros. Ci pensa Saul, con un sinistro da lontano in precario equilibrio, a ...

Se Berlusconi vincerà le elezioni - la Russia tornerà ad aere un alleato chiave in Europa - : Dopo la Brexit l'Italia sarà la terza economia più grande dell'Unione Europea, anche se alle prese con diverse difficoltà. Il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto il 37% e tra la popolazione cresce il malcontento nei confronti ...

Guerre commerciali sono facili : Trump irrita l'Europa e la Russia : "Quando un Paese (gli Stati Uniti) perde molti miliardi di dollari negli scambi commerciali con praticamente tutti i Paesi con cui fa affari, le Guerre commerciali sono buone e facili da vincere".Basta un tweet in cui Donald Trump torna a difendere i dazi commerciali per irritare l'Europa e preoccupare Mosca. "Per esempio, se siamo sotto di 100 miliardi di dollari con un certo Paese che si prende gioco di noi, ...

VIDEO/ Atalanta-Borussia Dortmund (1-1) : parla Cristante. Highlights e gol della partita (Europa League) : VIDEO Atalanta Borussia Dortmund (risultato finale 1-1): gli Highlights e i gol della partita degli ottavi di Europa League. Gli orobici sfiorano la grande impresa contro i tedeschi.

