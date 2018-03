Entella Parma Info streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Probabili Formazioni Virtus Entella-Parma - Serie B - 17-03-2018 : Le Probabili Formazioni Virtus Entella-Parma, 31^ giornata di Serie B, 17-03-2018. 31^ giornata di Serie B che mette sulla strada del Parma una squadra molto ostile alla ricerca di punti salvezza. La Virtus Entella, che sta affrontando un momento molto complicato, si troverà di fronte in questa giornata una squadra in fiducia, che sta lottando anch’essa per un obbiettivo ben più prestigioso. I padroni di casa non vincono da ben ...