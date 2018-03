Eni aumenta il dividendo E accelera la svolta verde

Tumore al seno : 110 gEni ne aumentano il rischio : Nuova mappa genetica del Tumore al seno. Un team britannico ha studiato i geni che ne aumentano il rischio: sono 110 e sono stati identificati grazie a una tecnica pionieristica che ha passato al setaccio le regioni del Dna collegate al pericolo di contrarre questo Tumore. La metodica utilizzata, sviluppata dai ricercatori e chiamata ‘Capture Hi-C’, tiene conto del fatto che piccole porzioni di genoma diverse e lontane possono ...

Psicologia : serEnità in ufficio? Bambole voodoo dei capi la aumentano : Il segreto per un ‘ufficio felice’? Bambole voodoo dei capi sulle quali poter sfogare la propria rabbia e frustrazione. Non è uno scherzo, ma il suggerimento, serio e scientificamente provato, di un team di ricercatori della Lazaridis School of Business and Economics della Wilfrid Laurier University in Ontario (Canada), che hanno pubblicato uno studio sulla rivista ‘The Leadership Quarterly’, riferito a 229 lavoratori ...

Previsioni Meteo - ultime ore di maltempo al Centro/Sud ma aumenta il caldo : sta per “esplodere” la Primavera. Attenzione a DomEnica 11 Marzo : 1/11 ...

Minori orfani - Manuela Lanzarin : 'aumentano le risorse al fondo regionale per i ragazzi che perdono uno o entrambi i gEnitori' : " Purtroppo i casi dolorosi di cronaca sono tanti e complessi. Come il ragazzino di Meolo che nel settembre scorso ha perso l'intera famiglia nel tragico incidente delle solfatara di Pozzuoli e che ...

TrEnitalia aumenta i collegamenti : dal 19 marzo in treno all'Aeroporto di Trieste : Trenitalia ha avviato la vendita online dei biglietti ferroviari validi sulla tratta che collega l' Aeroporto Ronchi dei Legionari di Trieste . Il servizio sarà disponibile dal 19 marzo , giorno in ...

Francia - il livello della Senna continua ad aumentare : Parigi in allerta - il picco domEnica notte : continua ad aumentare il livello della Senna: Parigi è in allerta, anche se il fiume si innalza più lentamente di quanto atteso ed è stata anche rivista al ribasso la stima del picco che dovrebbe raggiungere: dopo le 16 di oggi pomeriggio, alla stazione del ponte di Austerlitz, la Senna era a 5,73 metri, più di quattro metri al di sopra della norma. “A causa della diffusione delle alluvioni a diversi affluenti, il livello della Senna a ...

Trigenerazione per il biomedicale : aumentare l’efficienza operativa - ridurre i costi dell’energia - rispettare la sostEnibilità. : Centrica Business Solutions (ENER-G), leader europeo nella fornitura di impianti di cogenerazione e Trigenerazione da 35 kW a 10 MW, punta al settore biomedicale. L’azienda, reduce dalla partecipazione a Innovabiomed, la due giorni dedicata all’innovazione nel settore biomedicale organizzata da Veronafiere e supportata da “distrettobiomedicale”, ha presentato a una platea di esperti della produzione di dispositivi medici e ...

Eppure la sicurezza dei trEni è aumentata - dicono le Ferrovie. I dati : Le notizie di cronaca aumentano la percezione che viaggiare in treno sia sempre meno sicuro. E molti passeggeri lamentano le condizioni di sicurezza dei treni. Ma secondo il ' Rapporto sulla ...

TrEni - in Piemonte aumenta il numero dei pendolari per la prima volta dopo anni : 4) Una politica per riportare i Treni al Sud, attraverso interventi che permettano di ridurre i tempi di percorrenza e nuovi Treni 5) Indirizzare le risorse che ci sono per rilanciare gli ...

Tumore al seno - i cosiddetti "gEni Jolie" non aumentano mortalità per le donne : Le probabilità di ammalarsi di Tumore al seno per le donne portatrici di una mutazione dei geni Brca - divenuti nel tempo noti come i ' geni Jolie ' - sono più alte rispetto a quelle del resto della ...