Eni | 32 miliardi di investimenti Più Egitto e Asia | meno Libia

Guerra commerciale - Ue risponde a dazi Trump : tariffe del 25% su $3 - 5 miliardi di bEni Usa : L'Unione europea avrebbe deciso di rispondere ai dazi doganali annunciati da Donald Trump, e starebbe preparando tariffe punitive contro prodotti Usa per un valore di 3,5 miliardi di dollari. ...

SostEnibilità : entro il 2050 2 - 4 miliardi di persone si muoveranno verso le città : E’ necessario ripensare in chiave sostenibile il modo di progettare e costruire le aree urbane: secondo il Gruppo internazionale di esperti delle risorse naturali istituito dall’Onu (International resource panel) entro il 2050 circa 2,4 miliardi di persone si muoveranno dalle aree rurali alle città e la quantità annuale di risorse naturali utilizzate potrebbe crescere del 125% a 90 miliardi di tonnellate (dai 40 miliardi di ...

Eni - in 2017 torna utile a 3 - 43 miliardi - conferma cedola 0 - 80 euro : Roma, 16 feb. , askanews, -Eni chiude il 2017 tornando in utile con un risultato netto di 3,43 miliardi contro una perdita nello scorso anno di 1,464 miliardi. L'utile netto adjusted è più che ...

Cina - troppi terrEni agricoli contaminati : “Entro il 2020 bonifichiamo il 90%”. Ma costa 200 miliardi di dollari : Pechino farà di tutto per sanare circa il 90% dei terreni agricoli contaminati entro la fine del 2020. Lo ha dichiarato lunedì il ministro dell’Ambiente Li Ganjie, aggiungendo che verrà condotta un’indagine dettagliata sull’inquinamento del suolo attraverso l’istituzione di zone pilota destinate alla sperimentazione di tecniche di prevenzione e trattamento. Contestualmente, l’avvio di nuovi progetti infrastrutturali sarà limitato a ...

I trEni di Italo passano agli americani del fondo Gip. Operazione da quasi 2 miliardi di euro : Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere la notizia che la società ferroviaria privata Italo – Nuovo Trasporto Ferroviario, sarebbe potuta passare nelle mani di un fondo di investimento americano. In questi mesi, infatti, la società fondata da personaggi di spicco come Luca Cordero di Montezemolo e Diego della Valle, stava ultimando i preparativi per la quotazione in borsa, quando è arrivata l’offerta da parte del fondo di ...

Chi sono gli americani che offrono 1 - 9 miliardi per i trEni Italo : Il fondo che possiede l'aeroporto di Gatwick a Londra ha fatto una proposta lampo per Ntv, la compagnia dei treni Italo che fa concorrenza alle Ferrovie

Fondo Usa vuole acquistare trEni Italo : offerti 1 - 9 miliardi di euro : Italo ha ricevuto un'offerta da 1,9 miliardi di euro per l'acquisto dell'intero capitale sociale dal Fondo Usa Global Infrastructure Partners, Gip. Lo rende noto la stessa società. L'offerta scade ...