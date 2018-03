Elysium oggi su Rai 4 anche in Ultra HD su Rai 4K : Eutelsat annuncia un nuovo appuntamento con l’Ultra HD via satellite per il pubblico italiano. Si tratta del film di fantascienza Elysium, scritto e diretto da Neill Blomkamp, con Matt Damon e Jodie Foster, che verrà trasmesso sabato (17 marzo) alle 13:20 su Rai 4K al tasto 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat. L’iniziativa avviene nel quadro della partnership tra Eutelsat e Rai e in particolare grazie ...