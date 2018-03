Elezioni | non conquista il seggio per il Parlamento con il centrosinistra ma diventa

Elezioni : Orlando - finita campagna elettorale non si parla più di migranti : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - "Sono stupito dal fatto che finita la campagna elettorale non si parli più di migranti, di terrore, di invasione di migranti. Invece, un tema come la mobilità internazionale va affrontato con serietà". Lo ha detto il sindaco di Palermo, intervenendo a Omnibus La7, in r

Elezioni : Orlando - finita campagna elettorale non si parla più di migranti : Palermo, 17 mar. , AdnKronos, 'Sono stupito dal fatto che finita la campagna elettorale non si parli più di migranti, di terrore, di invasione di migranti. Invece, un tema come la mobilità ...

Elezioni : Orlando - finita campagna elettorale non si parla più di migranti : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) – “Sono stupito dal fatto che finita la campagna elettorale non si parli più di migranti, di terrore, di invasione di migranti. Invece, un tema come la mobilità internazionale va affrontato con serietà”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, intervenendo a Omnibus La7, in replica a uno spettatore che lo ha criticato perché accoglie i migranti al porto. “Credo che un tema come la mobilità ...

Elezioni - Salvini : “Con Fi totale condivisione”. Ma Brunetta : “Pd non va emarginato. Patto M5s-Lega? Salta tutto” : Le tensioni dentro la coalizione di centrodestra, la crisi del Pd e le ambizioni del Movimento 5 stelle. Quando manca poco più di una settimana all’insediamento delle Camere, continuano le trattative tra i partiti in vista dell’elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, ma soprattutto per valutare le possibilità che un nuovo governo riesca a insediarsi. Il 15 febbraio i 5 stelle hanno terminato il primo round di ...

M5S-Lega ma non solo : alleanze e numeri nel risiko post-Elezioni : A dieci giorni dalle elezioni del 4 marzo fervono le trattative per l’elezione dei presidenti della Camere e per il varo del nuovo governo. Ma la confusione regna sovrana. La...

Governo - il neodeputato leghista Tonelli : “Elezioni bis? Io tra 3 mesi non mi presento di nuovo dalla gente a chiedere il voto” : Gianni Tonelli, ex numero uno del Sindacato Autonomo Polizia e neo deputato della Lega, intercettato nei pressi della Camera dei Deputati, afferma che la sua priorità parlamentare sarà “la sicurezza del Paese”. Tonelli si cimenta con il rebus delle alleanze che dovranno portare alla formazione del Governo. Pd o Movimento 5 Stelle? “Come scegliere tra un calcio o un pugno. Per la mia esperienza nel mio settore tra Pd o 5 Stelle ...

Elezioni viste da un 16enne : la famiglia punta su M5s - a scuola si parla di Salvini. “Ma ‘prima gli italiani’ non lo accetto” : Poco più di una settimana è passata dalle attesissime Elezioni del 2018. Prima del voto, ho sentito mia madre e mio padre discutere giorno e notte su chi votare e perché. Diceva la sua anche mia sorella, che quest’anno votava per la prima volta e che non si è fatta trovare impreparata in vista delle accese discussioni con i miei genitori. In tv e sui giornali non si parla d’altro da diverso tempo: nelle prime pagine e sui teleschermi vedo i ...

M5S-Lega ma non solo : alleanze e numeri nel risiko post-Elezioni : A dieci giorni dalle elezioni del 4 marzo fervono le trattative per l’elezione dei presidenti della Camere e per il varo del nuovo governo. Ma la confusione regna sovrana. La...

Elezioni : Bersani - M5S stiano attenti a non dare poltrona a destra : Roma, 15 mar. , AdnKronos, 'Devono farci la cortesia di uscire dal loro sistema tolemaico: chi fa girare i pianeti è il Parlamento, non i 5Stelle'. Lo dice Pier Luigi Bersani, in un'intervista a 'Il ...

Elezioni : Bersani - M5S stiano attenti a non dare poltrona a destra : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – “Devono farci la cortesia di uscire dal loro sistema tolemaico: chi fa girare i pianeti è il Parlamento, non i 5Stelle”. Lo dice Pier Luigi Bersani, in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’.“Avanti così, saranno quelli che sbaraccano il tavolo, la testa d’ariete per ribaltare il sistema. Ma poi – aggiunge l’ex segretario del Pd – la poltrona se la ...

Elezioni - Salvini : “Presidenti Camera e Senato sono imminenti. Non ci saranno scelte solitarie” : “Le presidenze di Camere e Senato sono imminenti, sentirò tutti, come centrodestra non ci saranno scelte solitarie. Io rappresento il centrodestra, su quel programma stiamo lavorando, disponibili a correzioni in meglio, non abbiamo squadre di governo precostituite, quando il capo dello stato chiamerà passeremo dalle parole ai fatti. Ci vorrà qualche tempo per arrivare a compimento”, cosi Matteo Salvini alla stampa ...

Elezioni : Salvini - speriamo di non tornare a voto domani : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Ci auguriamo che gli italiani non debbano a tornare a votare domani mattina, perchè altrimenti si stancano. Abbiamo avuto un mandato, speriamo di portarlo a termine”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con l’Associazione stampa estera. L'articolo Elezioni: Salvini, speriamo di non tornare a voto domani sembra essere il primo su CalcioWeb.

Elezioni : Alverà (Snam) - non preoccupati - curiosi e attenti : Londra, 14 mar. (AdnKronos) – “No. Non siamo preoccupati. Siamo curiosi e attenti” al nuovo quadro politico dopo le Elezioni del 4 marzo. Così l’ad di Snam, Marco Alverà, nel corso di una conferenza stampa in occasione della presentazione dei risultati del 2017 rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se fosse preoccupato per il nuovo scenario politico in Italia. L'articolo Elezioni: Alverà (Snam), non preoccupati, ...

Elezioni - Mangini : “Renzi? Ha battezzato come sinistra ciò che sinistra non era. M5s? Interpreta speranza e protesta” : “Renzi? Ha battezzato come sinistra ciò che sinistra non era. Si è sempre dichiarato di sinistra e non lo è assolutamente”. Così a Dimartedì (La7) si pronuncia sul segretario dimissionario del Pd Cecilia Mangini, fotografa e prima documentarista in Italia dal dopoguerra. La regista racconta una novella di Giovanni Boccaccio, in riferimento a Matteo Renzi, e aggiunge: “Di fronte ai giochini di prestigio la gente si è veramente stufata, anche ...