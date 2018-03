Elezioni : Brunetta - chiarezza e trasparenza su dati Calabria : Roma, 17 mar. (AdnKronos) – ‘Davvero singolare che da un momento all’altro a Forza Italia in Calabria vengano a mancare circa 4mila voti, mettendo così in discussione il seggio conquistato alla Camera dalla nostra Maria Tripodi a scapito dell’amico di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso. Nel resto del Paese i riconteggi cambiano equilibri per poche centinaia di voti, in Calabria, per migliaia. Una situazione da ...

Elezioni - Salvini : “Con Fi totale condivisione”. Ma Brunetta : “Pd non va emarginato. Patto M5s-Lega? Salta tutto” : Le tensioni dentro la coalizione di centrodestra, la crisi del Pd e le ambizioni del Movimento 5 stelle. Quando manca poco più di una settimana all’insediamento delle Camere, continuano le trattative tra i partiti in vista dell’elezione dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, ma soprattutto per valutare le possibilità che un nuovo governo riesca a insediarsi. Il 15 febbraio i 5 stelle hanno terminato il primo round di ...

Elezioni - siparietto Mentana-Brunetta. “Non si arrabbi”. “Non sono arrabbiato - lei presume troppo di me” : Breve ed esilarante siparietto, durante la maratona elettorale del TgLa7, tra il direttore del notiziario, Enrico Mentana, e Renato Brunetta di Forza Italia. Mentana sta per lanciare la pubblicità, ma nota un contrariamento del parlamentare e lo invita ad avere pazienza: “Aspetti, Brunetta, si è già arrabbiato. Non si arrabbi”. “No, non mi sono arrabbiato” – rassicura Brunetta – “Lei presume troppo di ...

Elezioni - Brunetta : “Con queste proiezioni centrodestra ha vinto - M5S ha perso - Renzi ha straperso” : “Se sono confermate queste proiezioni, il centrodestra ha vinto, quindi io sono tranquillamente soddisfatto. Il M5s ha fatto una grande performance, ha ha perso. Chi ha straperso è Renzi col suo centrosinistra”. Sono le parole pronunciate alla maratona elettorale di Enrico Mentana, su La7, da Renato Brunetta di Forza Italia, che aggiunge: “Noi potremo avere 270-275 seggi e il M5S non arriverà a 200. Così noi avremo vinto, loro avranno perso, pur ...

Elezioni - Brunetta : “Io ministro Economia? È il mio mestiere. Di Battista e Di Maio sono poveracci - il peggio del peggio del peggio” : Durissima reprimenda del candidato di Forza Italia, Renato Brunetta, contro il M5s e, in particolare, contro il deputato uscente Alessandro Di Battista e il candidato alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio. Ospite di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus, Brunetta esordisce: “Berlusconi mi vuole come ministro dell’Economia? Non mi ha stupito ma mi ha fatto piacere. È il mio mestiere, l’ho sempre fatto”. Poi commenta ...

Elezioni : Renzi - Pd serio - volete Di Battista o Brunetta a Economia? : Come ministro volete Padoan, un ministro di serietà o volete Brunetta all'Economia, volete di Battista all'Economia?'.

Elezioni - Ghedini - Fi - - Brunetta nostra eccellenza per Mef : Noi abbiamo Brunetta che è un esperto in Economia, ha già fatto il ministro anche se non dell'Economia e l'abbiamo indicato come possibile eccellenza'. Lo ha detto oggi a Padova il senatore di Forza ...

Elezioni : Brunetta - i veri fascisti sono quelli dei centri sociali - vanno combattuti : Padova, 23 feb. (AdnKronos) – “La sinistra ha cavalcato questa invenzione dell’antifascismo, e poi i veri fascisti sono quelli dei centri sociali. sono i fascisti di oggi, e vanno assolutamente combattuti. Non bisogna lasciare l’antifascismo, che è cosa nobile, in mano a questi delinquenti dei centro sociali: li conosciamo tutti”. Così il capogruppo di Fi, Renato Brunetta sugli scontri di ieri sera a Torino, nel ...

Elezioni - Berlusconi riabilitato dal Ppe - tra battute e attacchi a Pirozzi. E sdogana Brunetta ministro dell’Economia : Tutto dimenticato. Ormai sono lontani i tempi delle risatine d’intesa tra Merkel e Sarkozy e dei dissapori con i popolari europei. Dopo aver incassato il sostegno a Bruxelles e rassicurato il Ppe sulla capacità di “ammansire” l’alleato Salvini, Berlusconi viene riabilitato dal Partito popolare europeo pure in Italia, con tanto di incontro con il capogruppo a Strasburgo, il tedesco Manfred Weber. “Forza Italia ha ...

Elezioni - Brunetta : “M5s? Poveracci - nullafacenti - imbroglioncelli. Sono peggio degli altri” : “Il caso M5s? E’ una miseria. Una miseria tutta interna al M5S. A parole dicono ‘onestà onestà onestà’, si Sono fatti belli con questa elargizione e poi si Sono truffati tra di loro”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal candidato di Forza Italia, Renato Brunetta, che rincara: “E’ un imbroglio tutto al loro interno, che sancisce il grado di eticità degli eletti ...

Elezioni - Brunetta (Forza Italia) : “Renzi dice di avere un rapporto platonico con Berlusconi? Ormai è fuori di testa” : “Se saremo in piazza con Fratelli d’Italia e Lega il 24 febbraio? Basta con questa logica del chi c’è e chi non c’è alle manifestazioni. Io manifesto per, non contro qualcuno. In Veneto vado a iniziative organizzate sempre dal centrodestra unito con rappresentanti di tutte le forze alleate. Su Macerata col questore Minniti ha combinato l’ennesimo pasticcio della sinistra in questi anni, per fortuna rimarrà ministro ...