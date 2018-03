Elezioni | ancora non proclamati eletti

Sondaggi politici elettorali : M5S cresce ancora dopo le Elezioni - ribasso PD Video : Le elezioni politiche dello scorso 4 marzo [Video] sono state archiviate. A distanza di un paio di settimane, l’istituto Piepoli ha deciso di interpellare nuovamente i cittadini, chiedendo loro cosa voterebbero. I risultati sono rimasti pressoché invariati, ma c’è un dato che colpisce particolarmente, ovvero l’ulteriore crescita del Movimento 5 Stelle. I pentastellati si sono aggiudicati un terzo dei voti alle urne, ma la loro percentuale è in ...

Tarda il decreto per le Elezioni I partiti ancora in alto mare : Ma c'è il timore che l'impasse della politica a Roma ritardi il decreto. O magari per qualcuno può essere una speranza visti alcuni esiti inaspettati delle politiche. In città c'è chi mormora persino ...

M5s - Di Maio : “Non lasceremo Italia nel caos. Elezioni? Non ci spaventano - italiani daranno segnale ancora più forte” : “Chiedo responsabilità a tutte le forze politiche: il debito, la disoccupazione, la tassazione delle imprese e la disoccupazione giovanile non aspettano le liti di partito. Dobbiamo liberare l’Italia dalle dinamiche di potere interne alle forze politiche. Stanno chiedendo di tornare a votare? A noi non spaventa”. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, che a Roma ha incontrato la stampa estera L'articolo ...

Elezioni - sopresa : il nuovo Parlamento è quello più giovane e con più donne della storia. Ci sarà ancora Casini - 35 anni dopo : La XVIII legislatura sarà quella con l’età media più bassa (44 anni alla Camera, 52 al Senato) e la percentuale di deputate più alta della storia con un 34,62 per cento (10 anni fa erano la metà) Un rinnovamento anche nei volti, dato che circa il 65 per cento dei parlamentari sono cambiati rispetto alla legislatura precedente. E’ l’identikit del nuovo Parlamento tracciata dall’osservatorio civico OpenPolis nel rapporto Tre poli ...

Elezioni - l’attore Marescotti al Pd : “Se siete ancora di sinistra cacciate Renzi e trovate un modo con il M5s di recuperare elettori” : “Sono un fondatore del Pd, ma domenica ho votato 5 stelle. La sinistra non esiste più”. C’è anche l’attore Ivano Marescotti tra i delusi del Partito democratico, intervistato dalle telecamere di Piazzapulita su La7 che ha realizzato un reportage sul crollo di consensi della sinistra in Emilia. Marescotti ribadisce di aver scelto il Movimento 5 stelle con l’unico obiettivo di “rovesciare il tavolo” e ...

Elezioni : ecco i seggi attribuiti a Camera e Senato ma non ancora definitivi : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – Non è ancora definitiva, ma comunque ampiamente delineata, l’attribuzione dei seggi di Camera e Senato a coalizioni e forze politiche, anche se occorrerà ancora attendere per avere il dato finale. Il ministero dell’Interno già dal pomeriggio ha infatti reso noto di aver concluso le operazioni di aggiornamento online dello scrutinio dei voti espressi . Il riparto provvisorio dei seggi, spiega il ...

Elezioni 2018 - Grillo a cena con Casaleggio e Di Maio : “Renzi lascia? Se restava ancora un po’ mandava il Pd al 10%” : “Mi dispiace un po’ che sia andato via. Se restava ancora un po’ lo mandavamo al 10%”. Lo afferma all’Ansa Beppe Grillo uscendo da un ristorante in zona Parioli dove ha cenato con Davide Casaleggio, Luigi Di Maio e altri esponenti del Movimento 5 stelle L'articolo Elezioni 2018, Grillo a cena con Casaleggio e Di Maio: “Renzi lascia? Se restava ancora un po’ mandava il Pd al 10%” proviene da Il ...

Elezioni - la clamorosa rivelazione : “sono certa che Mattarella darà l’incarico a Tajani. Vi spiego perchè tutto è ancora nelle mani di Berlusconi” : Francesca Chaouqui, a lungo membro della Pontificia Commissione Referente di studio e di indirizzo sulla struttura degli enti economici e amministrativi della Santa Sede, è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. La papessa sulle Elezioni del 4 marzo: “Ero perfettamente convinta ...

Elezioni - urne chiuse alle 23 - ma ci sono ancora code ai seggi : Italia al voto per il rinnovo del Senato e della Camera e per le Regionali in Lazio e Lombardia tra molte difficoltà: schede ristampate per errore, urne chiuse in alcune scuole per problemi nel voto. E’ soprattutto il talloncino che contiene il codice a barre ad aver fatto rallentare le operazioni. L’appello dei Comuni prima delle 23: Andate a votare il più presto possibile|Due persone morte in due seggi a Pordenone e Matera|

Elezioni 2018 : seggi aperti fino alle 23. A Palermo alcuni seggi ancora chiusi - Grasso : «Inaccettabile» : Per la prima volta si vota con il Rosatellum, sistema misto che assegna un terzo dei seggi con il maggioritario e due terzi con il proporzionale. Nel Lazio e in Lombardia elettori alle urne anche per le Regionali. Ritardi nel voto a Palermo

Elezioni : Di Maio - riesco ancora ad avere vita privata : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – Una vita privata “riesco ancora ad averla”. Lo afferma Luigi Di Maio, candidato premier M5S, a ‘Matrix 105’. L'articolo Elezioni: Di Maio, riesco ancora ad avere vita privata sembra essere il primo su Meteo Web.

Facebook punta ancora sulla musica e sulle iniziative per le Elezioni - Facwbook - : Per il resto, mi piacerebbe che Zuck stilasse qualche accordo per consentire anche lo streaming di contenuti e trasmissioni , es. sportive, : lo fa già negli USA, e non vedo perchè da noi ci si debba ...

Elezioni : Berlusconi - leali se Salvini premier ma ancora non suo momento : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – Se Matteo Salvini “prendesse un voto più di noi, lo sosterremmo con piena lealtà. Ma questo stavolta non accadrà. Però Matteo è giovane, verrà anche il suo momento, ne sono certo”. Lo dice Silvio Berlusconi in un’intervista a ‘Il Dubbio’. L'articolo Elezioni: Berlusconi, leali se Salvini premier ma ancora non suo momento sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni 2018 - la maledizione della Terza Via colpisce ancora : Un commando composto da fedelissimi di Matteo Renzi, capo supremo della resistenza alle orde populiste, si era impadronito di una “tempomobile” parcheggiata nella sede lumbard di via Bellerio: l’automezzo in grado di retrodatare la politica fino al tempo di Gengis Khan, che si era rivelato utilissimo alla Lega di Matteo Salvini per redigere il proprio programma elettorale, ispirato alle pulizie etniche dell’Orda mongola. Mentre l’alleato Silvio ...