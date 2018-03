Elena Manuele vince Sanremo Young

davidemaggio

(Di sabato 17 marzo 2018)è la vincitrice di2018. La prima edizione del teen talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici si è chiusa con la vittoria della quindicenne siciliana che ha battuta nel rush finale Raffaele Renda, classificatosi secondo.è stata premiata da Pippo Baudo, ospite della serata.ha 15 anni e vive a San Gregorio di Catania, in Sicilia, dove frequenta il secondo anno del liceo linguistico. Oltre a cantare suona anche il pianoforte, ma un’altra sua grande passione è il ballo: ha iniziato a studiare danza classica e moderna all’età di sei anni. Nella serata finale si è anche esibita in duetto con Gino Paoli, sulle note di Il cielo in una stanza e Una lunga storia d’amore. A decretare il vincitore è stato il televoto (60.95% pere 39.05% per Raffaele). Medaglia di bronzo per Leonardo De ...