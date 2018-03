Elena Manuele | ecco chi è la vincitrice di Sanremo Young

Elena Manuele e il suo futuro dopo la vittoria a Sanremo Young : Sanremo Young , trionfa Elena Manuele : ad agosto canterà all’Arena di Verona Si è conclusa ieri sera la prima edizione di Sanremo Young . Il “Ti lascio una canzone” in salsa sanremse ha incoronato la sua trionfatrice, che non è Antonella Clerici tornata in prima serata dopo Standing Ovation, bensì Elena Manuele . Quindici anni, arriva da San Gregorio di Catania e frequenta il secondo anno del liceo linguistico a Catania. Si da ...

Video di Marco Masini a Sanremo Young in duetto con Elena Manuele in Ci vorrebbe il mare : Marco Masini a Sanremo Young offre la sua esperienza a Elena Manuele, con la quale ha portato sul palco dell'Ariston la celebre Ci vorrebbe il mare. Entrambi al pianoforte, i due protagonisti del duetto hanno portato una versione particolarmente intensa di uno dei brani più rappresentativi del repertorio del cantautore toscano. L'esibizione è valsa la finalissima, per cui Elena Manuele sarà ancora sul palco per l'ultimo atto in programma il ...