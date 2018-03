Elena Manuele e il suo futuro dopo la vittoria a Sanremo Young

lanostratv

: Sanremo Young, la catanese Elena Manuele vince la prima edizione... - liveunict : Sanremo Young, la catanese Elena Manuele vince la prima edizione... -

(Di sabato 17 marzo 2018), trionfa: ad agosto canterà all’Arena di Verona Si è conclusa ieri sera la prima edizione di. Il “Ti lascio una canzone” in salsa sanremse ha incoronato la sua trionfatrice, che non è Antonella Clerici tornata in prima serataStanding Ovation, bensì. Quindici anni, arriva da San Gregorio di Catania e frequenta il secondo anno del liceo linguistico a Catania. Si da quando era molto piccola ama cantare e ballare. Il suo talento non si ferma solo al bel canto, ma sfocia anche nella danza classica. Chequest’esperienza in Rai possa provare ad entrare nella scuola di Amici tra qualche anno? Ieri ha avuto l’onore di duettare con uno dei mostri sacri della musica italiana, ovvero Gino Paoli, con cui ha cantato Il cielo in una stanza e Questa lunga storia d’amore. In seguito si è esibita con ...