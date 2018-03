Einar e Carmen Ferreri in sfida per il Serale di Amici | chi ha vinto

lanostratv

: Einar e Carmen in sfida per conquistare la maglia verde del Serale! Voi a chi la assegnereste? #Amici17 - AmiciUfficiale : Einar e Carmen in sfida per conquistare la maglia verde del Serale! Voi a chi la assegnereste? #Amici17 - valeria_prg : RT @SevenValaw: A me non piace per niente Carmen, però questa sfida è stata veramente imbarazzante ed Einar ha stonato TUTTO IL TEMPO. #Am… - AmorForTheMusic : RT @AmiciUfficiale: Einar e Carmen in sfida per conquistare la maglia verde del Serale! Voi a chi la assegnereste? #Amici17 -

(Di sabato 17 marzo 2018)battuta daad17 Durante la puntata di oggi di2018 Paola Turci ha voluto mettere in, proponendo alla produzione del programma di mandare alchi vincesse la gara. Secondo la professoressa di canto è necessario infatti smuovere qualcosa, in quanto le idee di tutti gli insegnanti sono molto divergenti. Paola ha quindi dichiarato che il suo primo ora è proprio, e non più Nicole, sostenuta fino ad ora sin dall’inizio. La Turci ha poi voluto fare unaequa, chiamando, primo nome di Carlo Di Francesco, e che lei non vorrebbe invece al. Secondo la cantantedovrebbe comunque essere premiato per il suo lavoro progressivo e costante, e che rivelato che il suo impegno lo ha letteralmente conquistata. Infine Paola ha svelato come vorrebbe che fosse lache i telespettatori hanno poi ...