Economia sociale In Emilia-Romagna oltre 740 cooperative | un fatturato da 2 | 5 miliardi

Whirlpool - Tajani : "Licenziamenti vanno contro Economia sociale di mercato" : La 'stella polare' dell'Ue è 'l'economia sociale di mercato' e la Embraco, licenziando 497 lavoratori nello stabilimento di Riva di Chieri per trasferire la produzione in Slovacchia, non fa 'né politica industriale né politica ...