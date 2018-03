Ecco una GameCube Dock per Nintendo Switch

Amici di Maria De Filippi - Riki innamorato? Ecco chi sarebbe la fortunata : Riccardo Marcuzzo, meglio noto come Riki, da un paio di mesi avrebbe il cuore occupato. Lo sostiene il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 16 marzo. La rivista, come riporta Tgcom24, racconta che il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi starebbe frequentando Sara Gotti, una 22enne milanese che lo avrebbe conquistato. Gli indizi della love story In realtà, riferisce la testata, ad accorgersi del flirt sarebbero state le ...

Amici - Maria De Filippi legge una lettera in studio ed Einar scoppia in lacrime : 'Ecco a chi è indirizzata...' : lacrime in diretta ad Amici . Nel corso della puntata in onda oggi pomeriggio Maria De Filippi legge le lettere scritte dai ragazzi in cui raccontano se stessi e parlano del serale. La prima è quella ...

Un Posto al Sole trame 19-23 marzo : Anita fa una scoperta scioccante - Ecco quale Video : Nuovo spazio dedicato a Un Posto al Sole [Video], il popolare sceneggiato ambientato a Napoli. Le vicende della serie, incentrate principalmente sugli abitanti di Palazzo Palladini, ci riserveranno dei nuovi colpi di scena. Oltre alla partenza di un personaggio molto amato, ci saranno anche molti contrasti e fraintendimenti. Ma cosa accadra' negli appuntamenti inediti che verranno trasmessi da lunedì 19 a venerdì 23 marzo 2018 alle 20:40 su Rai ...

Chieti - Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi : Ecco le attività : ... il 5 maggio con un'estemporanea di pittura "LA MIA PROSPETTIVA" presso il Parco Archeologico de "La Civitella"; il 19 maggio con la VI edizione della "GIORNATA DELLA SCIENZA" con il tema "L'elemento ...

MILLIONDAY/ Estrazione oggi : i numeri vincenti - Ecco la combinazione fortunata! (16 marzo 2018) : MILLIONDAY, Estrazione di oggi 16 marzo 2018: i numeri vincenti del venerdì! Riparte l'assalto al premio da un milione di euro. La combinazione fortunata e le probabilità di vincita(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 19:00:00 GMT)

J-Ax a Blogo : "Ho cambiato idea su The Voice - Ecco perché. Sorci Verdi una Caporetto" (video) : Giovedì 22 marzo torna su Rai2 The Voice of Italy con una quinta edizione completamente rinnovata. C'è solo J-Ax a garantire la continuità con il passato: "Non voglio fare confronti con le precedenti stagioni, anche perché il mio stato emotivo è completamente diverso. Devo dire che adesso sono lucido e calmo, prima ero completamente frastornato dal mondo attorno a me perché erano le prime esperienze televisive", ha dichiarato a margine della ...

Asteroidi : Ecco HAMMER - il piano della NASA per salvare l’umanità dall’estinzione a causa dell’impatto di una roccia spaziale : Terrorizzati all’idea che un asteroide colpisca la Terra e ci distrugga per sempre? Non preoccupatevi: la NASA ha un piano. Gli scienziati americani hanno elaborato piani ufficiali su come affrontare l’arrivo di Asteroidi che potrebbero devastare il nostro pianeta. Si tratta di un veicolo spaziale, rinominato HAMMER, che sta per Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response, ossia Missione per il contenimento di un asteroide ...

Amici di Maria De Filippi - Riki innamorato? Ecco chi sarebbe la fortunata : Riccardo Marcuzzo, meglio noto come Riki, da un paio di mesi avrebbe il cuore occupato. Lo sostiene il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 16 marzo. La rivista, come riporta Tgcom24, racconta che il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi starebbe frequentando Sara Gotti, una 22enne milanese che lo avrebbe conquistato. Gli indizi della love story In realtà, riferisce la testata, ad accorgersi del flirt sarebbero state le ...

Un Posto al Sole trame 19-23 marzo : Anita fa una scoperta scioccante - Ecco quale : Nuovo spazio dedicato a "Un Posto al Sole", il popolare sceneggiato ambientato a Napoli. Le vicende della serie, incentrate principalmente sugli abitanti di Palazzo Palladini, ci riserveranno dei nuovi colpi di scena. Oltre alla partenza di un personaggio molto amato, ci saranno anche molti contrasti e fraintendimenti. Ma cosa accadrà negli appuntamenti inediti che verranno trasmessi da lunedì 19 a venerdì 23 marzo 2018 alle 20:40 su Rai Tre? ...

Le «Cinque Giornate» di Iris : arriva una maratona di film sul Risorgimento. Ecco i titoli : Alessandro Preziosi, I viceré Iris guida il popolo – anzi, il pubblico – sulle barricate, nel cuore del Risorgimento italiano. Nel 170esimo anniversario delle Cinque Giornate di Milano, il canale Mediaset (22 dtt) trasmetterà un ciclo di dieci film sui moti rivoluzionari del 1848, in onda dal 18 al 22 marzo in prima e seconda serata. La rassegna, intitolata La lunga Primavera, sarà introdotta e commentata dal giornalista Alessandro ...

Ecco “Icona Nucleus” - l’auto del futuro è già qui : una “navicella spaziale” ipertecnologica [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Juventus - Ecco la situazione degli infortunati : 1 di 4 Successiva TORINO - Dopo la gara con l' Atalanta facciamo il punto della situazione infortunati in casa Juventus . L'infermeria adesso 'ospita' solo 3 giocatori e in nessuno dei casi la ...

Roma-Shakhtar - una madrina speciale : Victoria Lopyreva. Ecco chi è : Dopo averci accompagnato già durante la Confederations Cup, sarà ambasciatrice anche della Coppa del Mondo, ma sfortunatamente non potrà diventare un amuleto anche per la nostra Nazionale. È stata ...

L’enorme toro sorprende l’ignara passante : Ecco la scena incredibile ripresa in una strada indiana : India, le telecamere di sicurezza di un negozio della città di Bharuch filmano un toro che si aggira indisturbato per strada. Una donna che sta passeggiando noncurante del pericolo, non si accorge del sopraggiungere del grosso animale. In pochi istanti il toro urta contro un motorino, carica la malcapitata e la scaraventa in aria con violenza. Secondo le autorità locali la donna subito soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale non è in ...