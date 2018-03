È veramente questo il cibo preferito da Kate Middleton e dal Principe William?

vanityfair

(Di sabato 17 marzo 2018) La vita da membro della famiglia reale richiede la presenza a eventi di gala e cene eleganti in cui ti vengono serviti piatti come la suprême di fagiano del Sandringham Estate cotta al vapore con tartufi, radici tritate, bietola al gratin e patate dolci brasate (sì, è un piatto vero di una cena di Stato a Buckingham Palace). Ma come si comportano – e mangiano – i principi e lesse quando non hanno bisogno di corona e abito lungo, o di bere vino o farsi guardare? Grazie a un ex chef della famiglia reale, il mondo sa che alla Regina Elisabetta II piace il pesce alla griglia, il cioccolato fondente, il gin e una colazione sorprendentemente 100 per cento americana. Ma Will e? È ancora un mistero – ma grazie allo stesso, ultimamente il mondo è riuscito a dare una sbirciata dentro la normalità del duca e della duchessa di Cambridge. Interrogato ...