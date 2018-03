Dopo nove anni Kepler è in riserva

Il Pd genovese Dopo la direzione nazionale : 'Giusto stare all'opposizione'. Gli orlandiani : 'Ora serve discontinuità' : Il segretario del Pd Alberto Pandolfo ammette di non aver sentito in streaming tutta la direzione nazionale di oggi. Dal giorno successivo alla sconfitta il segretario del Pd si divide tra il ruolo ...

L’Aquila - nove anni Dopo il sisma la protesta dei disabili : “Si ricostruisce - ma restano le barriere architettoniche” : nove anni dopo il sisma de L’Aquila (6 aprile 2009), la ricostruzione non è ancora “una faccenda per disabili”. A denunciarlo a ilfattoquotidiano.it è Massimo Prosperococco, dipendente con distrofia muscolare dell’Università degli studi del L’Aquila, per la quale si occupa di comunicazione sui social network e di grandi eventi, come la Notte dei ricercatori dell’Ateneo. “Le istituzioni ci hanno dimenticato. Sono stati spesi ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Gran Bretagna 5-6 Dopo nove end : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna , match valido per il torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, ...

Sfida sul premier - Prodi rilancia Gentiloni : «Il mio ritorno da pensionato Dopo nove anniHo fatto quello che dovevo fare» : «Paolo è la serietà al governo, lavora bene in un momento difficile»Il padre dell’Ulivo sostiene «Insieme»: il Rosatellum va cambiato

L'Inter torna a vincere Dopo nove giornate. Successi anche di Sampdoria - Torino e Genoa : Eder e Karamoh firmano il ritorno al successo dei nerazzurri, che riconquistano il terzo posto. Continua il buon momento blucerchiato che vale una salda sesta piazza. Quinto risultato utile consecutivo granata a spese dell'Udinese. Ancora un gol di Laxalt nel colpo esterno del Genoa che affonda anche il Chievo

Scuola - Dopo nove anni firmato il contratto : aumenti da 80 a 110 euro : Interessa 1,2 milioni di lavoratori. Madia:' Giusto e doveroso'. Fronte sindacale spaccato in due - E' stato firmato all'Aran il primo contratto nazionale di lavoro del nuovo comparto Istruzione e ...

PAOLO GENOVESE / A lavoro per il suo primo film americano (Dopo Festival) : PAOLO GENOVESE, conduttore del Dopo Festival, in questo 2018 sarà protagonista ai botteghini con il suo primo film americano intitolato Il primo giorno della mia vita.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 12:00:00 GMT)

Forze armate - Dopo nove anni firmato il nuovo contratto. Madia : 'Coinvolti 450 mila lavoratori' : ... Minniti per gli Interni, Madia per la Funzione pubblica, Pinotti per la Difesa, Orlando per la Giustizia; il sottosegretario Baretta per l'Economia e il sottosegretario Rughetti che ha la delega dal ...

La telenovela Alitalia a Dopo le urne : Per Alitalia i tempi si allungano, e il segreto desiderio di tutti è oltrepassare senza traumi la boa delle elezioni. È stato interlocutorio l'incontro di ieri tra i ministri dello Sviluppo Economico e dei Trasporti, Carlo Calenda e Graziano Delrio, con i commissari straordinari di Alitalia, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari. Chi si aspettava che da qui uscisse una svolta nel processo di vendita, si sbagliava.È stato fatto il ...