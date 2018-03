Dopo calcio Cina guarda alla Motonautica

Calcio quotato - Juventus e Roma in rosso Dopo sorteggi Champions League : Teleborsa, - I sorteggi per i quarti di finale di Champions League non aiutano i titoli di Juventus e A.S. Roma . Il club bianconero è sceso sui minimi in Borsa, segnando ora un calo dell'1,15% mentre ...

Milano-Sanremo : Dopo il calcio la VAR conquista anche il ciclismo Video : Le novita', è cosa nota, non sempre fanno rapidamente breccia nei cuori e spesso sono osteggiate, screditate tanto da richiedere anni di proposte e sperimentazioni prima di entrare definitivamente nella routine. Basta guardare al calcio, in cui la famosa “moviola in campo” era diventata per molti un mantra, una battaglia personale durata qualche decennio e che ha visto la propria fine solo qualche mese fa con l’agognato VAR acronimo di Video ...

Calciomercato : per il Dopo Reina il Napoli segue Perin e Leno : Ormai è notizia vecchia, già ampiamente trattata da CalcioWeb, l’accordo tra Reina ed il Milan. Il Napoli, infatti, ha deciso di “lasciare libero” l’estremo difensore spagnolo. Il ds Giuntoli sta cercando di trovare un sostituto all’altezza. I nomi sul suo taccuino sono due: Mattia Perin, 25 anni, portiere del Genoa ed in alternativa il portiere del Bayer Leverkusen, Bernd Leno, 26 anni. Nei prossimi giorni ci ...

Calciomercato Napoli - chi Dopo Reina? : ... emerso ai Mondiali di Brasile 2014, è considerato uno dei migliori estremi difensori al mondo ma i Blancos sembrerebbero volersene privare. Il Napoli, ovviamente, rimane alla finestra.

“Ciao Marco”. Dopo Davide Astori - un altro calciatore morto : 32 anni. Poco Dopo il dramma del capitano viola - un altro lutto sconvolge il mondo del calcio. Stessa età - stessa passione e una compagna da anni. E ora giocheranno insieme tra le nuvole. Tristezza : dopo Davide Astori, il mondo del calcio piange un altro giocatore. Proprio nello stesso giorno in cui una fila lunghissime di persone, note e non, attendeva il feretro al centro tecnico federale di Coverciano per dare un ultimo saluto al capitano viola, a pochi chilometri di distanza, nella chiesa di San Pietro e Paolo a Iolo, frazione di Prato, veniva celebrato il funerale di Marco Longo, attaccante dell’Aglianese, un club nel ...

Calciomercato - il PSG e il Dopo Emery : Anche perché, a gennaio, il quotidiano catalano Sport aveva già parlato in anteprima di "primi contatti" tra il club transalpino e l'ex capitano della Nazionale francese. In questo momento, uno ...

Calciomercato Torino - individuato il Dopo-Belotti : le ultime : Calciomercato Torino – Il Torino non sta disputando una stagione entusiasmante, gli obiettivi ad inizio stagione erano ben diversi, almeno quello di lottare per la qualificazione in Europa League. Almeno all’inizio il ribaltone in panchina con l’arrivo dell’allenatore Walter Mazzarri aveva portato alla svolta, poi due sconfitte consecutive che hanno tolto un pò di entusiasmo, adesso difficile match contro la Roma di Di ...

Pescara Calcio il Dopo Zeman riparte con Epifani "Sarò solo un traghettatore" : Pescara - "Sarei un bugiardo se dicessi che non sono emozionato. Mi sento pescarese, ho questa maglia attaccata sulla pelle. Ho lavorato con Zeman in estate, poi non ho più seguito dall'interno. Ho visto solo da fuori perché ho visto partite e allenamenti. Vedo qualche giocatore in ruoli diversi rispetto a quanto fatto fino a oggi, ma non vi dico chi. Se sono un traghettatore? Io penso solo alla prossima partita. A fine anno ...

Quelli che il calcio del 4 marzo non va in onda Dopo la morte di Davide Astori : Quelli che il calcio: la puntata di domenica 4 marzo su Rai2 non andrà in onda per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori. Quelli che il calcio, la puntata di domenica 4 marzo 2018 è cancellata Oggi non ce la sentiamo di scherzare sul calcio. #QCC @Quelliche_rai2 non andra' in onda. A domenica […] L'articolo Quelli che il calcio del 4 marzo non va in onda dopo la morte di Davide Astori proviene da Gossip e Tv.

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Bologna - arrivano conferme : Nicola in pole per il Dopo-Donadoni : Due giorni fa CalcioWeb aveva lanciato la notizia dell’interesse del Bologna per Davide Nicola, ex allenatore del Crotone, adesso arrivano sempre più conferme. La squadra di Donadoni sta disputando una stagione altalenante, l’obiettivo salvezza è sempre più alla portata ma già si sta programmando il futuro. Dirigenti e tifosi non sono entusiasti della gestione del tecnico Donadoni ed al termine del campionato potrebbe materializzarsi ...

Spagna - calcio in lutto : è morto Quini Dopo un infarto - : lutto nel mondo del calcio. Muore all'età di 68 anni l'ex giocatore di Sporting Gijon e Barcellona , Enrique Castro, detto Quini . Fatale un infarto avuto vicino alla sua casa a Gijon. Soccorso dai passanti, l'...

Marassi - non solo calcio : fermato uomo armato Dopo una lite passionale : Momenti di tensione nei pressi dello stadio Luigi Ferraris a Genova, prima dell'inizio di Sampdoria- Udinese. Un uomo armato di una pistola si è rifugiato dentro un palazzo: a quanto pare sarebbe ...