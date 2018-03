Donna uccisa mentre era con amante

Assalto a Reggio Calabria : uccisa una Donna mentre era in auto con il suo amante - sorvegliato speciale di 'Ndrangheta : E' stata freddata con colpi di pistola alla testa sparati da più persone. Lui, solo ferito, è vicino agli ambienti della cosca Tegano. Indaga la polizia

Donna uccisa mentre era con l'amante - boss della 'ndrangheta. La polizia : "Non escludiamo movente passionale" : Una Donna è stata uccisa nella tarda serata di ieri a Reggio Calabria mentre era appartata in auto col suo amante che è stato ferito ad un braccio. Fortunata Fortugno, di 48 anni, è stata raggiunta alla testa da colpi di pistola sparati da più persone. Il ferito, Demetrio Lo Giudice (53), coinvolto nell'operazione "Eremo", è ritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca di 'ndrangheta.La polizia non esclude ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Reggio Calabria : Donna uccisa mentre era in auto con l’amante (17 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: donna uccisa a Reggio Calabria mentre era in auto con il suo amante, Demetrio Lo Giudice, considerato un boss della cosca della 'ndrangheta(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:11:00 GMT)

Reggio Calabria - Donna uccisa mentre era in auto con l'amante : Una donna è stata uccisa nella tarda serata di ieri a Reggio Calabria mentre era appartata in auto col suo amante che è stato ferito ad un braccio. Fortunata Fortugno, di...

Donna uccisa a Reggio Calabria : era in auto con il suo amante : Reggio Calabria - Una Donna è stata uccisa a Reggio Calabria mentre era appartata in auto col suo amante, che è stato ferito ad un braccio. Fortunata Fortugno , 48 anni, è stata raggiunta alla testa ...

Reggio Calabria - Donna uccisa mentre era in auto con l'amante : Fortunata Fortugno, di 48 anni, è stata raggiunta allatesta da colpi di pistola sparati da più persone. Il ferito,Demetrio Lo Giudice (53), coinvolto nell'operazione "Eremo", èritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca di 'ndrangheta

Omicidio pensionata a Bitonto - presi i presunti killer - La Donna fu uccisa per errore : Arrestati i presunti responsabili dell' Omicidio della pensionata 84enne Anna Rosa Tarantino , uccisa per errore nelle vie del centro storico di Bitonto il 30 dicembre. L'anziana era stata raggiunta, ...

Reggio Calabria - Donna uccisa mentre era appartata in auto con l'amante : Una donna è stata uccisa nella tarda serata di venerdì a Reggio Calabria mentre era appartata in auto col suo amante che è stato ferito ad un braccio. Fortunata Fortugno, di 48 anni, è stata raggiunta ...

Reggio Calabria - Donna uccisa mentre era in auto con l’amante : Reggio Calabria, donna uccisa mentre era in auto con l’amante Fortunata Fortugno, di 48 anni, è stata raggiunta allatesta da colpi di pistola sparati da più persone. Il ferito,Demetrio Lo Giudice (53), coinvolto nell’operazione “Eremo”, èritenuto elemento di spicco dell’omonima cosca di ‘ndrangheta Continua a leggere L'articolo Reggio Calabria, donna uccisa mentre era in auto con l’amante proviene da ...

Donna uccisa a colpi di pistola in testa da più persone mentre era in auto con l’amante : Misterioso delitto nella notte nel reggino: la vittima si chiama Fortunata Fortugno e aveva 48 anni. Con lei appartata in auto un boss locale, Demetrio Lo Giudice, rimasto ferito a un braccio. Nessuna pista esclusa: dal delitto passionale all'errore: il vero obiettivo del commando forse era l'uomo.Continua a leggere

Donna travolta e uccisa da un'auto pirata : Mestre. Investimento mortale in tangenziale vicino al casello di Villabona. La Stradale sulle tracce del veicolo che non si è fermato

“Mia madre Renata Fonte - la prima Donna politica italiana uccisa dalla mafia” : Chi s’imbatte solo ora per la prima volta nella storia di Renata Fonte deve sapere che questo viso dallo sguardo tenace diventerà un’immagine difficile da scordare. Lo sappia il viaggiatore, se e...

Pittrice uccisa - arrestati l'ex marito e il figlio della Donna - : Per Giuseppe e Simone Santoleri l'accusa è di concorso in omicidio volontario e soppressione di cadavere. Si trovano nel carcere di Castrogno, nel Teramano. L'artista era scomparsa lo scorso 9 ottobre ...

Pittrice uccisa - arrestati l'ex marito e il figlio della Donna : Pittrice uccisa, arrestati l'ex marito e il figlio della donna Per Giuseppe e Simone Santoleri l'accusa è di concorso in omicidio volontario e soppressione di cadavere. Si trovano nel carcere di Castrogno, nel Teramano. L'artista era scomparsa lo scorso 9 ottobre , il suo corpo fu ritrovato in un canale il 12 novembre a ...