Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 | se MediaPro modifica pacchetti nuova consultazione

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Da Antitrust arrivata conferma che speravamo» : All'indomani del via libera da parte dell'Antitrust, in giornata la Lega Serie A potrebbe inviare la comunicazione di assegnazione dei Diritti tv a MediaPro, che ha vinto il bando per intermediari indipendenti con un'offerta da un miliardo e 50 milioni di euro a stagione per tre anni. «È stato confermato quello che speravamo e ora inizieremo a parlare con la Lega», spiegano da MediaPro commentando la decisione del Garante ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - con ok condizionato a MediaPro niente canale Lega : Dopo l'accordo tra la Lega Calcio ed il colosso catalano MediaPro sui Diritti tv per la trasmissione delle partite di Serie A è arrivato il via libera dell'Antitrust all'operazione. Un ok condizionato però al rispetto da parte della società di Barcellona, recentemente finita sotto il controllo dei cinesi del fondo Orient Hontai, di modalità eque per l'attività di intermediazione dei Diritti audiovisivi ad altri ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - via libera Antitrust a Mediapro come intermediario : In data 7 febbraio 2018, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Melandri, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha comunicato all’Autorità l’assegnazione dei Diritti Audiovisivi per il territorio italiano relativi al Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021, a favore dell’intermediario Mediapro. Nella riunione del 14 marzo 2018, l’Autorità ha deliberato la conformità dei risultati e ...

Diritti TV Serie A - Mediapro non esclude Mediaset e Sky : la situazione : Oltre al gran finale di stagione che, di qui a poco, si prospetta con la lotta scudetto tra Juventus e Napoli e la bagarre in fondo alla classifica per non retrocedere, da qualche mese tiene ancora banco il discorso sui Diritti TV della Serie A, validi per il triennio 2018-2021. L'obbiettivo della Lega Serie A è stato chiaro sin da subito: raggiungere complessivamente la cifra di un miliardo e cinquanta milioni di euro. Una vicenda complessa, ...

Diritti tv Serie A - ecco come cambia la ripartizione : Juventus “penalizzata” - ma in tante sorridono : Luca Lotti, ministro dello Sport, ha firmato nella serata di ieri il decreto sulla spartizione dei Diritti tv della Serie A a partire dalla prossima stagione. Lo stesso Lotti ha accolto con entusiasmo le novità proposte, parlando di una ripartizione economica più equa e di un campionato che potrebbe essere molto più equilibrato dalle prossime stagioni. come in ogni cambiamento che si rispetti, c’è chi trarrà benefici dalle novità e chi ...