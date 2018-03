Dialogo M5S-Lega | il muro di Di Maio su Romani Berlusconi | intesa col Pd o Salvini ci

Pd incontra M5s : Dialogo su presidenti Camere non su governo : Roma, 15 mar. , askanews, Il Pd incontra il M5s e mentre sulla presidenza delle Camere dà via libera a un accordo sul 'metodo' di elezione, sul governo resta la linea dell'opposizione. Questa mattina ...

L'analisi/ 14 marzo : Parte Dialogo Salvini-Di Maio. Leader Lega - studio programma M5S : Forse non è un caso che proprio oggi abbia parlato di politica interna anche il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, fino a pochi giorni fa candidato premier da Silvio Berlusconi. "Un ...

Parlamento : al via confronto su presidenze - Dialogo M5S-Lega/Adnkronos : Roma, 14 mar. (Adnkronos) – A poco più di una settimana dalle prime votazioni sulle presidenze di Camera e Senato, Lega e 5 Stelle prendono l’iniziativa. “Fino ad ora non c’e’ stato nessun contatto tra la Lega e il centrodestra con il Movimento 5 Stelle. Conto di realizzarlo oggi. Telefonero’ a Di Maio per parlare della presidenza delle Camere. Chiamero’ anche Martina e Grasso”, ha detto Matteo ...

Parlamento : al via confronto su presidenze - Dialogo M5S-Lega/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Oggi all’assemblea degli eletti azzurri, Berlusconi ha delineato uno schema che poco combacia con quello di Salvini. Se per il leader leghista “tutto fuorchè il Pd”, il Cavaliere continua a guardare ai dem come un interlocutore privilegiato. Certo Salvini, almeno per il momento, assicura di muoversi in concerto con la coalizione e ha risposto un secco “no” alla domanda se veda possibile un patto ...

Elezioni - Carofiglio a Richetti : “No del Pd a Dialogo col M5s? Errore. Governo 5 Stelle-Lega sarebbe catastrofe da evitare” : “Un Governo Lega-M5s? sarebbe una catastrofe politica e sociale per il Paese, andrebbe il più possibile scongiurata. Credo che non sia giusto per scopi di polemica politica suggerire e risuggerire che sarebbe opportuno una alleanza Lega-M5s”. Così a Otto e Mezzo (La7) l’ex senatore del Pd, Gianrico Carofiglio, replica al senatore dem Matteo Richetti. Ed esprime dissenso anche sulla chiusura al M5s: “Non sono del tutto convinto che sia corretto, ...

Boccia : M5S-Lega non fanno paura - Dialogo : 15.40 Al governo che sarà chiediamo "responsabilità e competenza". Lo sottolinea il presidente di Confindustria, Boccia, a "Mezz'ora in più", su Raitre. E ribadisce: "M5S e Lega non ci fanno paura, siamo pronti a dialogare con tutti". "Noi - spiega - dialoghiamo con tutti, per arrivare a punti di convergenza". "Sulla riforma Fornero non condividiamo la modifica", che potrebbe avere "costi eccessivi". "Sulla flat tax invece condividiamo il ...

Massimo D'Alema : "Inevitabile il Dialogo con M5s. Lì c'è un pezzo del nostro mondo" : Il dialogo politico con il M5S è inevitabile. E' l'osservazione fatta da Massimo D'Alema in un'intervista al "Corriere della Sera" nella quale, oltre ad analizzare il deludente risultato di Leu e il travaglio del Pd dopo la sconfitta elettorale, parla anche del rapporto con i 5Stelle."Lì c'è un pezzo del nostro mondo - afferma l'ex premier, che non è riuscito a farsi rieleggere in Puglia nella lista di Liberi e Uguali ...

M5S - LUIGI DI MAIO : “SENZA DI NOI NIENTE GOVERNO”/ Brunetta : “Aperti a Dialogo”. Intesa con il centrodestra? : LUIGI Di MAIO su Facebook: il candidato premier sicuro, "nessun governo possibile senza M5s". Poi avvisa gli altri partiti:"Se si alleano contro di noi sono finiti: prepariamo i pop-corn".(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:21:00 GMT)

Brunetta : "Dialogo con Pd e M5S". Di Maio : "Senza di noi niente governo" : Brunetta spiega che il Def , Documento di Economia e Finanza, ''da problema può diventare opportunità''. Il primo passaggio, ovviamente, è sciogliere il nodo della presidenza della camere. Subito ...

Rosato (Pd) ad Affaritaliani.it "M5S e Lega governino insieme" "Dialogo sui presidenti delle Camere" : "Noi sappiamo dove dobbiamo stare e cioè all'opposizione, in maniera responsabile. Daremo i contributi che il Presidente della Repubblica richiederà ma la responsabilità di guidare il Paese spetta ai 5 Stelle e alla Lega che hanno vinto le..." Segui su Affaritaliani.it

Zingaretti ha vinto ma non ha la maggioranza. E ora cerca il Dialogo con M5S : La linea dura di FdI, lo stop di Stefano Parisi, l'apertura al dialogo del M5s. Lo scenario che potrebbe presentarsi in Consiglio regionale al neo-rieletto governatore del Lazio Nicola Zingaretti, che a breve comporrà anche il puzzle della giunta, sembra prendere una forma. "Il mio atteggiamento sarà di apertura, verifica e disponibilità all'ascolto", aveva affermato ieri il presidente, che al momento, numeri alla mano, non ...

'M5s aperti a Dialogo ma dovete venire a parlare con noi' - Di Maio - : Pomigliano d'Arco, 6 mar. , askanews, 'Noi siamo aperti al dialogo, ma dovete venire a parlare con noi'. Così Luigi Di Maio ai militanti di Pomigliano. Il leader pentastellato è stato applaudito ...