Di Maio | “Vogliamo figure di garanzia come presidenti delle Camere per abolire i vitalizi”

Di Maio - Reddito di cittadinanza M5s/ Fila ai Caf Puglia - “vogliamo i moduli!” : richieste anche in Basilicata : Fila ai Caf in Puglia, Reddito di cittadinanza: caos anche in Basilicata dopo la vittoria del M5s e le promesse di Di Maio, ma non arriva alcuna conferma. (Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:40:00 GMT)