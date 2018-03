: Berlusconi apre a larghe intese, Salvini: 'Non ci hanno votato per riportare Renzi al governo' - TgLa7 : Berlusconi apre a larghe intese, Salvini: 'Non ci hanno votato per riportare Renzi al governo' - fattoquotidiano : Niente poltrone, ma punti di programma. Anzi, i Cinquestelle avanzeranno la prima proposta già nei prossimi giorni… - NotizieIN : Di Maio: intese Camere non su governo -

"Dialoghiamo con tutte le forze politiche per le presidenze delle. Ma quelle che saranno lesulle presidenze non riguardano assolutamente lesul futurodel Paese". Lo ha detto il leader 5 Stelle Di, in visita a Bologna a Cosmoprof, mostra internazionale di cosmesi e bellezza. "Sono qui per sostenere una delle gradi eccellenze a livello mondiale e per essere vicino al popolo delle partite Iva, ai piccoli imprenditori",aggiunge. Ribadisce, infine, l'intenzione di abolire i vitalizi.(Di sabato 17 marzo 2018)