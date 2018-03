Di Maio | confronto sui presidenti delle Camere | entro domenica sentirò tutti i leader

Governo - Bonafede (M5s) : “Confronto sui temi? Reddito cittadinanza e Di Maio premier sono irrinunciabili” : Intesa per un Governo con la Lega di Matteo Salvini? “In questo momento stiamo dialogando con tutte le forze politiche e Luigi Di Maio in piena trasparenza comunicato che c’è stato un primo contatto con Salvini. Non si sta parlando di Governo, ma solo delle presidenze delle Camere”.Così Alfonso Bonafede, frena sulla possibilità di un’intesa tra Movimento 5 stelle e Lega. “Non dobbiamo pensare in questa fase ...

Salvini telefona a Di Maio : "Apriamo un confronto sui presidenti delle Camere" : Dialogo "nel rispetto del voto degli italiani". Il leader della Lega sente anche Martina e Grasso. Di Maio: M5S prima forza, ci spetta la presidenza della Camera. Il gelo di Berlusconi: "Apertura a un governo con i 5 stelle? Io ho aperto la porta per cacciarli via"

Governo - Salvini apre al M5S e chiama Di Maio : «Ok a confronto su presidenze» : La guerra di posizione in atto nel centrodestra tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi riapre i giochi sugli accordi per le nomine alla presidenza delle Camera ma anche nuovi possibili scenari di...

Salvini : 'Le due Camere vanno a chi ha vinto'. Di Maio chiede il confronto ma il Pd ribadisce il no : 'Sono contento che siano stati smentiti quei gufi da salotto che dicevano che la scelta nazionale della Lega ci avrebbe penalizzato al Nord - ha detto Salvini a margine della scuola politica del ...

Salvini : «Le due Camere a chi ha vinto». Di Maio chiede il confronto ma il Pd : «No» : Il leader della Lega: «Io premier? Sono a disposizione». Il capo del M5S: «Disponibili al confronto, i cittadini ci guardano». Ma il Pd conferma il diniego all’idea di un governo assieme ai grillini

Di Maio : «Pronti al confronto con tutti» Salvini : «Ma non inventiamo minestroni» : Citando le parole del presidente della Cei, Angelo Bassetti, Di Maio assicura che il M5S farà il reddito di cittadinanza, una manovra fiscale per creare lavoro, e un welfare alle famiglie. Lo scrive il capo politico dei Cinque Stelle sul social network domenica mattina

Di Maio : 'Su governo confronto con tutti' : Il capo politico dei pentastellati cita De Gasperi: 'Politica vuol dire realizzare', richiama la dottrina sociale della chiesa e quale bene comune a cui il Movimento da sempre si ispira, e ripete il ...

M5S - Di Maio - nuovo appello : «Disposti a confronto - non deludere cittadini» : «In tutta la campagna elettorale e subito dopo il voto ho detto che noi siamo disponibili al confronto con tutti per far nascere il primo governo della Terza Repubblica, la Repubblica dei...

Salvini : “Le due Camere vanno a chi ha vinto”. Di Maio chiede il confronto ma il Pd ribadisce il no : Giorni frenetici nei palazzi della politica. Lega e Cinque Stelle cercano i numeri per provare a formare il governo. Salvini non resta a guardare. Sulle presidenze di Camera e Senato «fare il contrario di quello che gli italiani hanno scelto la settimana scorsa sarebbe una follia. Ci sono due forze politiche che hanno vinto le elezioni... Non penso...

Di Maio - nuovo appello : 'Disposti a confronto - non deludere cittadini' : 'Politica vuol dire realizzare' diceva Alcide De Gasperi, ed è a questo che tutte le forze politiche sono state chiamate dai cittadini con il voto del 4 marzo. Più precisamente a realizzare quello ...

Di Maio : ora confronto - no deludere gente : "Politica vuol dire realizzare", scrive il leader M5S citando De Gasperi e in risposta alla Cei. "Non abbiamo a cuore le poltrone ma che venga fatto ciò che i cittadini attendono da 30 anni".

Di Maio : "Disponibili a confronto - non vogliamo poltrone" : Poi, pur di sottolineare la differenza del suo partito dalla politica tradizionale, nega le trattative per aggiudicarsi almeno uno degli scranni più alti del Parlamento: 'Noi non abbiamo a cuore le ...