Depredavano case nel centro storico dell' Aquila | arrestati due giovane di origine rumena

(Di sabato 17 marzo 2018) L'- I Carabinieria Compagnia di L’hanno arrestato per furto aggravato in abitazione due giovani di nazionalità, ma da anni in Italia. Si tratta di B.C. classe ’85 e B.A.D. classe 86, entrambi dimoranti a L’, già noti alle forze’ordine per analoghi reati. Alla luce dei furti di recente registrati presso diverse abitazioni deldi L’appena ristrutturate e in procinto di essere riconsegnate ai legittimi proprietari, i militaria Compagnia di L’, coordinati dal Cap. Francesco Nacca, avviavano un’alacre attività investigativa svolta mediante numerosi servizi di osservazione appiedati per le vie del, al fine di raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili. Proprio nella giornata di ieri, giungeva ai militari una segnalazione di un ennesimo furto perpetrato all’interno di un ...