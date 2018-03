Del Piero in Costa d'Avorio con la Champions : il look è "estremo" : Simbolo della Juventus ma anche icona del calcio mondiale, Alex è volato in Africa con Ruud van Nistelrooij

Piero De Luca - per capire la crisi Del Pd basta guardare le immagini Del suo party : C’è poco da dire, onore al Pd e soprattutto ai suoi notabili locali per lo spettacolo che ci stanno offrendo. Perché uno vede i risultati la sera del 4 marzo e pensa che siamo di fronte alla catastrofe politica della sinistra, ma poi si deve subito ricredere. Va a Salerno e, come informano le cronache cittadine, si accorge che in un “accorsato” locale Piero De Luca festeggia. Brinda, sorride, riceve strette di mano, per rendergli omaggio fanno ...

Morto Giampiero Maracchi : il cordoglio degli enti per la scomparsa Del climatologo : cordoglio per la morte del climatologo Giampiero Maracchi, scomparso oggi a Firenze, da parte di vari enti e associazioni. Per il presidente di Confagricoltura Toscana, Francesco Miari Fulcis, “il mondo agricolo perde un amico e un grande alleato”, “l’agricoltura perde nel professor Maracchi un amico e un alleato fedele che mai ha fatto mancare il suo supporto negli anni trascorsi in qualita’ di presidente ...

Morte Giampiero Maracchi - il Sindaco di Firenze NarDella : “grande scienziato che ci mancherà tantissimo” : “Da oggi siamo tutti un po’ più soli: ci mancherà un grande scienziato, un professore colto e illuminato, un fiorentino vero e appassionato“. Lo afferma il Sindaco di Firenze Dario Nardella, appresa la notizia della scomparsa di Giampiero Maracchi di cui “apprezzavo soprattutto la grande capacita’ divulgativa, il saper spiegare con parole semplici e comprensibili a tutti temi complessi come la climatologia e la ...

Morto Giampiero Maracchi - scienza sotto shock : l’Italia piange uno dei più grandi climatologi Della storia : 1/6 ...

Juventus-Udinese - gol Dybala : gioiello su punizione Dell’argentino ‘alla Del Piero’ [VIDEO] : Juventus-Udinese, gol Dybala – Si sta giocando la 28^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus ed Udinese che hanno regalato già grosse emozioni. Prima della partita brividi per il minuto di silenzio, lacrime da parte di Buffon e di De Sciglio. Poi parola al campo e la Juventus passa in vantaggio, punizione perfetta da parte di Dybala, per l’argentino rete ‘alla Del Piero’. Juventus-Udinese, gol ...

Addio a Piero - ha fatto la storia Della Croce Rossa Livorno : Il Comitato di Livorno perde all'età di 84 anni Piero Chirici, il maggiore rappresentante della propria storia ed il principale artefice della rinascita e

Piero Ostellino è morto. Addio al grande giornalista - una vita al Corriere Della Sera : È morto il giornalista Piero Ostellino. Ne dà notizia il Corriere della Sera, quotidiano che Ostellino guidò dal 1984 al 1987. Aveva 82 anni. Convinto liberale e garantista, aveva fondato il Centro Einaudi di Torino ed era stato corrispondente da Mosca e da Pechino. Contrastò sempre lo statalismo dirigista, come si legge sul sito del CorSera.Nato il 9 ottobre 1935 a Venezia, laureato in Scienze politiche presso ...