Decine di migliaia di persone stanno lasciando Afrin e Ghouta orientale | in Siria

Siria : tragico esodo a Ghouta - Decine di migliaia in fuga dalle bombe : Non si placano le bombe sulla Ghouta orientale, l'enclave ribelle Siriana alla periferia est di Damasco oggetto da oltre un mese di una pesante offensiva del regime e dei suoi alleati. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, nelle ultime ore più di 40 civili hanno perso la vita nei raid Siriani e russi. I bombardamenti più intensi si sono verificati questa mattina su Zamalka, Kfar Batna, Jisrin e Saqba, tutte ...

India - Decine di migliaia di agricoltori marciano su Mumbai : Almeno 30mila agricoltori Indiani sono in marcia da 4 giorni per coprire i 180 chilometri che dividono la città di Nashik da quella di Mumbai, capitale dello Stato Indiano di Maharashtra, dove ...

Slovacchia : Decine di migliaia in piazza per reporter ucciso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

La vaccinazione in Italia dal 1900 ad oggi : milioni di casi e Decine di migliaia di morti evitati : Tra il 1900 e il 2015 le 10 vaccinazioni principali introdotte in Italia hanno evitato più di 4 milioni di casi di malattia e decine di migliaia di morti. E’ stato, infatti, appena pubblicato sulla rivista internazionale Vaccine l’articolo intitolato “The impact of immunization programs on 10 vaccine preventable diseases in Italy: 1900-2015”, a cura del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità. Lo studio ha ...

Al via manifestazione antirazzista - Decine di migliaia a Macerata : Macerata , askanews, - E' inziiata a Macerata la manifestazione antirazzista e antifascista. Il corteo è stato organizzata dopo i tragici fatti dei giorni scorsi, dalla morte della giovane Pamela al ...

Romania - Decine di migliaia in piazza contro la corruzione - : Circa 50mila persone hanno marciato verso il palazzo del parlamento di Bucarest per contestare una proposta di legge che proteggerebbe "mazzette" e malcostume politico

Austria : Decine migliaia contro governo : (ANSA) - BERLINO, 13 GEN - decine di migliaia di persone sono scese in strada a Vienna, oggi, per protestare contro il governo della destra di Sebastian Kurz e Heinz Christian Strache. La ...