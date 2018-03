Dall' Italia alla Russia | Simona Rossotti nel Team di Monitoraggio Nazionale della

Baseball - Italia battuta Dalla Repubblica Ceca nell’ultima amichevole della Spring Training : Si chiude con una sconfitta con la Repubblica Ceca, la seconda in tre giorni, la seconda settimana della Spring Training di Messina per l’Italia. Gli azzurri sono stati battuti per 4-0 dai cechi, al termine di un incontro fortemente condizionato dal meteo. Si è giocato infatti sotto una pioggia leggera con raffiche di vento insistenti e fastidiose. Le due squadre hanno deciso, complici le condizioni ambientali, di giocare sulle 5 riprese ...

VALERIO SCANU/ “Coming out? È autodiscriminante” : i fans Dalla parte del cantante (Sabato Italiano) : VALERIO SCANU a Sabato Italiano: “Coming out? Lo aspettano tutti, ma così mi autodiscriminerei”. Le ultime notizie sul cantante e le confessioni fatte nella sua seconda autobiografia(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:27:00 GMT)

Mariam Moustafa - 18enne italiana picchiata Dalle bulle/ Nottingham - morta dopo 3 settimane di coma : Mariam Moustafa, 18enne italiana picchiata dalle bulle: la giovane di origini egiziane è morta dopo tre settimane di coma. La rabbia dei genitori conro i sanitari e la polizia.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 14:12:00 GMT)

Dall’Hellas Verona al terrorismo : espulso Dall’Italia ex calciatore senegalese : Dall’Hellas Verona al terrorismo: espulso dall’Italia ex calciatore senegalese Il giovane sengalese avrebbe iniziato a odiare l’Occidente dopo la sua espulsione dalla squadra: immediato l’intervento della digos di Vicenza Continua a leggere L'articolo Dall’Hellas Verona al terrorismo: espulso dall’Italia ex calciatore senegalese proviene da NewsGo.

Sei Nazioni - Italia-Scozia risultato LIVE Dalle 13.30 : L'orgoglio prima di tutto. Anche perché il cucchiaio di legno è già al sicuro , si fa per dire, nella cucina azzurra. E allora, non ci resta che giocare. A cuor leggero, senza ansie, ma con lo spirito ...

Pestata a morte Dalle bulle : muore italiana - il caso a Le Iene - video Video : Un'adolescente italo egiziana è deceduta dopo essere stata attaccata da un gruppo di donne che stavano aspettando un autobus. Il terribile episodio di bullismo si è verificato mercoledì scorso a Nottingham [Video]. La diciottenne Mariam Mustapha è deceduto subito dopo essere stata Pestata a sangue dalla baby gang al femminile. Subito dopo l'episodio violento la giovane è stata prima trasportata in ospedale e poi dimessa nelle ore successive ...

RLab - alla ricerca dell'acqua perduta : reportage Dall'Italia e dal mondo : Gli esperti e la ricerca di soluzioni naturali contro la siccità. Poi Elon Musk che sta costruendo l'astronave per portarci su Marte, e il metereologo che ha...

Previsioni Meteo - il “Burian Bis” congela l’Europa : nel weekend -25°C Dalla Germania al Regno Unito - l’Italia resta a guardare : Per la primavera bisognerà ancora attendere nel cuore dell’Europa. Una nuova discesa di aria fredda proveniente dalla Scandinavia arriverà sull’Europa centrale, con Germania, Regno Unito e Danimarca tra i Paesi più colpiti. In Germania il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede ghiaccio e neve in alcune aree. Il Burian in arrivo da nord-est abbasserà notevolmente le temperature a partire da domani, venerdì 16 marzo. L’ondata di gelo colpirà ...

Dalle parole ai pasti - Rise Against Hunger arriva in Italia : "La virtù è più contagiosa del vizio, a patto che venga fatta conoscere", diceva Aristotele. Rise Against Hunger, l'assocazione no profit fondata negli Stati Uniti nel 1998, arriva in Italia ...