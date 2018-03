Dalle Olimpiadi alla Sistina | per Marco Balich ogni show ' è come uno starnuto'

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 24 febbraio : notte avara per l'Italia - Dalle 12.00 le mass start di speed skating : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di sabato 24 febbraio ale Olmpiadi Invernali di PyeongChang 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle 02.00 per farvi ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 24 febbraio : notte avara per l’Italia - Dalle 12.00 le mass start di speed skating : uongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ultima battaglia per i colori nostrani in questi Giochi che volgono al termine e nei quali le chance da medaglia non si sono del tutto esaurite. Nella nottata i ragazzi dello snowboard nel PGS proveranno a regalarci forti emozioni in una prova che desta sempre spettacolo e, si spera, sia da ricordare. E poi la 50 km di fondo, la maratona delle nevi, nella ...

Sono le Olimpiadi delle donne! Goggia - Fontana e Moioli - gli ori arrivano solo Dalle guerriere d’Italia! : Sono le Olimpiadi delle donne, Sono le guerriere dell’Italia, Sono le Leonesse azzurre, Sono le nostre eroine, indomite Campionesse che stanno incantando alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il nostro medagliere luccica proprio grazie a loro, il gentil sesso ci sta trascinando sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud, conquista medaglie a raffica, esalta lo sport italiano e ci fa sognare catapultandoci nella top ten del ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 18 febbraio : Italia settima nel fondo - Dalle 12.00 biathlon - curling e speed skating con gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un’altra giornata tutta da vivere in nostra compagnia per non perdervi neanche un istante del darsi agonistico sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreano. Si inizierà con il curling e l’Italia che andrà a caccia del riscatto affrontando la Gran Bretagna per sperare ancora nelle semifinali, a seguire il gigante maschile ...

Dalle Final Eight di Coppa Italia al numero 1 di Federer : : non solo Olimpiadi su Eurosport : A proposito di Roger, vincendo il suo quarto di Finale contro l'olandese Robin Haase, rinnoverebbe ancora una volta la storia del tennis da più vecchio numero 1 al mondo... Cinque anni e 109 giorni ...

Pyeongchang - l'atleta Adam Pengilly aggredisce un agente di sicurezza : espulso Dalle Olimpiadi : Adam Pengilly , membro britannico del Cio in quota atleti, è stato espulso dalle Olimpiadi invernali di Pyeongchang dopo avere aggredito e ferito un agente di sicurezza in seguito a un alterco in un ...

CHRISTOF INNERHOFER/ Dalle Olimpiadi PyeongChang al Ghiacciaio dello Stelvio (MasterChef Italia 7) : CHRISTOF INNERHOFER sarà uno degli sciatori che prenderanno parte alla prova in esterna di Masterchef, quando i concorrenti si cimenteranno in specialità della montagna.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 12:25:00 GMT)

Foto spettacolari Dalle Olimpiadi invernali di Pyeongchang : La cerimonia di apertura del 9 febbraio ha dato il via alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. Fino al 25 febbraio 3mila atleti si sfideranno in 102 competizioni, compresi i 133 atleti italiani che parteciperanno a 14 delle 15 discipline previste dai Giochi. Fotografi di tutto il mondo stanno immortalando ogni secondo delle gare, producendo terabyte di immagini che nessuno riuscirà mai a vedere per intero. Per questo è fondamentale fare una ...

5 storie Dalle Olimpiadi invernali che meriterebbero una serie tv : Le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, sono iniziate da qualche giorno e, tensioni politiche a parte, iniziano ad arrivare i primi risultati sul medagliere (per ora l’Italia si è aggiudicata solo il bronzo di Dominik Windisch per i 10 chilometri sprint maschile). Ma al di là delle competizioni, delle medaglie e dello sport, molto spesso sono le storie personali a colpire: atleti, ma anche allenatori, motivatori e ...

5 storie Dalle Olimpiadi invernali che meriterebbero una serie tv : Le Olimpiadi invernali offrono numerose storie di sport. Ma anche molte vicende personali sarebbero perfette per un racconto televisivo

5 storie Dalle Olimpiadi invernali che meriterebbero una serie tv : Le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, sono iniziate da qualche giorno e, tensioni politiche a parte, iniziano ad arrivare i primi risultati sul medagliere (per ora l’Italia si è aggiudicata solo il bronzo di Dominik Windisch per i 10 chilometri sprint maschile). Ma al di là delle competizioni, delle medaglie e dello sport, molto spesso sono le storie personali a colpire: atleti, ma anche allenatori, motivatori e ...

Olimpiadi invernali - Dalle nigeriane del bob allo sciatore di Timor Est fino al fondista del Togo : gli altri volti dei Giochi : Le Olimpiadi di Calgary del 1988 vengono ricordate da tutti per la partecipazione della squadra giamaicana di bob a quattro. Un’impresa diventata poi un film, Cool runnings, uscito nel 1993. Ma in pochi ricordano che a quei Giochi invernali partecipò anche Michael Edwards. Ipermetrope, quindi costretto a correre con pesanti occhiali da vista sotto la maschera, e con una forma fisica non invidiabile, Eddie The Eagle fu l’unico rappresentante ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 11 febbraio : 8° Tumolero nello speed skating. Dalle 12 Kevin Fischnaller : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 11 febbraio : 8° Tumolero nello speed skating. Dalle 11 Kevin Fischnaller : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...