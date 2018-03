repubblica

: RT @repubblica: Dai Sumeri a Skripal, migliaia di spie che hanno fatto storia - Eurozonian : RT @repubblica: Dai Sumeri a Skripal, migliaia di spie che hanno fatto storia - rosatoeu : Dai Sumeri a Skripal, 2.000 anni di storie di spie. - repubblica : Dai Sumeri a Skripal, migliaia di spie che hanno fatto storia -

(Di sabato 17 marzo 2018) LONDRA - Le guerre disono vecchie come il mondo, tanto che in America lo spionaggio è soprannominato 'the second oldest profession' , il secondo mestiere più antico della, . I primi episodi risalgono ainel 4 mila avanti Cristo. ...