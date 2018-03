Da sinistra | un reddito per vivere

huffingtonpost

(Di sabato 17 marzo 2018) Se c'è un errore capitale che si può compiere quando si discute di "lavoro" è proprio quello di astrarlo dalla sua storicità e concretezza, di farlo diventare "il Lavoro", valore ideale e trascendente la realtà, metafisica slegata dalla determinazione dei rapporti sociali e di potere che lo qualificano. Così facendo ci si condanna a non comprendere appieno le valenze dell'epoca di trasformazioni produttive, e delle loro conseguenze per l'intera società, che stiamo vivendo e subendo.E soprattutto si rischia assai di perdere di vista la condizione reale delle donne e degli uomini che lavorano, trasfigurandoli in immagini idealizzate o cristallizzate in santini del passato. Credo che qui, proprio qui si sia incistata una, non l'unica ma forse la principale delle cause della crisi, di radicamento, consenso e prospettive della. O ...