Da Ischia alla Costiera | il triste mistero dei dischetti di plastica spiaggiati

Minori con problemi di salute mentale - Piero Ruzzante - LeU - : 'in 55 mila rIschiano di essere abbandonati dalla 'migliore sanità al mondo'' : È questa la migliore sanità del mondo? " Così il Consigliere regionale Piero Ruzzante di Liberi e Uguali , che lunedì 12 marzo ha depositato un'interrogazione a risposta immediata chiedendo alla ...

L'Oms lancia l'allarme per la misteriosa "Malattia X" - si rIschia estinzione di massa : La vita sulla Terra potrebbe essere ridotta ai minimi termini a seguito di un'epidemia incontrollabile causata da un patogeno mutante chiamato genericamente " Disease X ", o più semplicemente " ...

Dazi - il Made in Italy rIschia grosso. Monito di Coldiretti : Subito stop sanzioni alla Russia : Teleborsa, - E' guerra sui Dazi. Soffiano venti di guerra commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti dopo la decisione del presidente statunitense di imporre tasse doganali del 25% sull'acciaio e ...

Volley - Playoff Scudetto – Quarti di finale : Civitanova rIschia con Piacenza - Modena alla prova Milano - derby Trento-Verona : Dopo la vittoria di Perugia contro Ravenna, oggi si disputano le altre gare1 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Il successo dei Block Devils, primi in regular season, è stato meno schiacciante del previsto e in questa domenica potrebbero arrivare delle sorprese dei tre campi sotto i riflettori. Si preannunciano delle sfide davvero molto intense e in grado di regalare spettacolo. Civitanova dovrà sudare contro ...

Il trapianto di rene di Selena Gomez raccontato dalla donatrice Francia Raisa : “Ha rIschiato di morire” : Diversi dettagli sul trapianto di reni di Selena Gomez, subito l'anno scorso, sono stati rivelati dalla migliore amica della popstar, Francia Raisa, che le ha donato l'organo di fatto salvandole la vita. La cantante ha fronteggiato delle complicazioni importanti dopo l'intervento chirurgico, affrontando tutto in privato, lontano dal clamore della stampa. L'annuncio del trapianto di rene di Selena Gomez arrivò solo quando ormai la cantante ...

Pd - Minniti lancia l'allarme : "Ora rIschiamo di diventare irrilevanti" : "Per la prima volta il Pd rischia di scomparire". Parola del ministro dell'Interno, Marco Minniti, che in un'intervista al quotidiano torinese la Stampa fa il punto della crisi in cui...

AIGAE - alla scoperta di Bova : rIschiava lo spopolamento - ora è inserito nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia : “Negli anni 80’ Bova era un borgo a rischio spopolamento, molti bar o piccoli esercizi commerciali avevano chiuso, e molti dei suoi cittadini erano costretti ad emigrare. Poi l’inversione di tendenza ad inizio degli anni ’90 con delle scelte politiche che puntavano, e puntano ancora oggi, molto sul recupero del borgo stesso e con la nascita di una Cooperativa che hanno riportato ottimismo e invogliato investimenti anche da parte dei giovani. ...

Foto alla moglie dell'attore Firth - giornalista rIschia processo stalking : La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Marco Brancaccia, giornalista dell'Ansa, accusato di stalking ai danni di Livia Giuggioli, moglie dell'attore britannico Colin Firth. Della ...

Smartphone - avete uno di questi 40 modelli? Ecco cosa hanno scoperto. Milioni di utenti tremano alla notizia - si rIschia di dover buttare il telefono e perdere i dati : Più di 40 modelli di Smartphone Android economici di produzione cinese infettati dal trojan Triada. E’ quanto hanno scoperto i ricercatori di sicurezza di ‘Dr. Web’ che, secondo quanto riportano gli esperti del ‘Cert – Computer emergency response team’, hanno individuato come fonte del malware una società di sviluppo software di Shanghai, partner di diversi produttori di Smartphone cinesi, “che ...

L'allarme dell'esperto : "In Italia di corruzione si può guadagnare molto e si rIschia poco" : L'Italia, per questi fenomeni e per l'economia sommersa, è un'anomalia'. Si consideri poi che, con la 'disgregazione della grande impresa', i controlli 'sono diventati più difficili' e la 'corruzione ...

“Espulsione in vista…”. Isola dei Famosi - qualcuno rIschia grosso. L’indiscrezione a pochissimo dalla diretta che promette nuovi ingressi ma - a quanto pare - anche uscite : Isola dei Famosi, puntata numero sette. Il reality, dopo un paio di settimane, ritorna alle origini e dopo un paio di settimane in diretta di martedì, ritorna al lunedì sera. Sarà un ‘puntatone’ stando alle anticipazioni che, ovviamente, più si avvicina la diretta e più si fanno interessanti. In studio, come sempre, la padrona di casa Alessia Marcuzzi, gli opinionisti Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band. Intanto ...

Elezioni - l’allarme di Cottarelli : “Sono preoccupato per conti pubblici. Con M5s e Lega rIschiamo recessione” : “Dopo queste Elezioni, sono preoccupato per i conti pubblici“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di InBlu Radio dall’ex commissario alla Spending Review, Carlo Cottarelli, commentando l’esito elettorale. “I risultati di queste Elezioni” – continua – “mi fanno pensare che quelli che hanno preso più voti si preoccupino abbastanza poco dei conti pubblici. La promessa di eliminare la legge ...

L’Europa guarda più alla Germania - ma l’Italia rIschia. Gli scenari per Borsa e BTp : I mercati guardano più al sì Spd alla Grande Coalizione e l’euro tiene attorno 1,23. L’incertezza italiana al test riapertura listini....