Da Diana a Kate Middleton | quando il futuro è predetto da una maga

KATE MIDDLETON/ Come Lady Diana : indossa lo stesso cappotto della suocera : Durante la sua visita in Svezia, KATE MIDDLETON ha sfoggiato un cappotto "pied de poule" molto simile a quello indossa to anni fa da Lady Diana , scomparsa nel 1997.

Kate Middleton indossa lo stesso cappotto di Lady Diana : Quando si fa parte della famiglia reale britannica, si è sotto gli occhi di tutti. E non mancano mai i confronti, che possono risultare, di volta in volta, più o meno azzeccati. Lo sa bene Kate Middleton , in questi giorni più volte paragonata a Lady Diana .Tutto merito di uno degli outfit che la duchessa di Cambridge ha sfoggiato durante la sua visita in Svezia. Si tratta di un cappotto con fantasia pied de poule bianca e rossa. Un capo ...

Lady Diana e Kate Middleton : un pied-de-poule per due : Non crediate abbia smesso di farsi tentare dai capi prodotti dalle catene low-cost (certe abitudini son dure a morire). Kate Middleton continua a far presenza fissa sui tabloid inglesi anche per i suoi esercizi di stile che, di tanto in tanto, appaiono assai simili agli storici look della suocera, l’indimenticabile Lady Diana. LEGGI ANCHEKate Middleton e lo stile delle altre mamme star in atetsa Nel caso in questione in modo piuttosto eclatante. ...