"Non vedo le condizioni per un accordo con chi ha vinto", ma allo stesso tempo non ci si può tirare fuori né tifare per l'avverarsi di un governo tra Di Maio e Salvini,perchè "io lo temo un governo sovranista,non vorrei consegnare l'Italia alla destra e se dopo vari tentativi a vuoto fosse rivolto un appello a tutti per un governo e per fare nuove regole diverse,anche sulla legge elettorale,io non sarei per l'" Cosìal Nazareno in un incontro di Sinistradem,alla presenza del segretario reggente Martina.(Di sabato 17 marzo 2018)