“Cresciuta in Italia | l’hanno uccisa mentre inseguiva i suoi sogni” | la morte orribile a

(Di sabato 17 marzo 2018) Una fine, un caso che non può non scatenare rabbia e indignazione. E che ha visto perdere la vita una ragazza che al nostro Paese era stata legata fin da bambina. Una, la sua, che ha fatto infuriare ancora di più gli utentini una volta emersi itrascorsi nel Bel Paese. Sì perché Mariam Moustafa, di origini egiziana, era cresciuta a Ostia, a pochi passi dalla capitale. La giovane, 18 anni, ha perso la vita dopo la folle aggressione di un gruppo di bulle che si è accanita contro di lei. Una scena atroce, un orrore accaduto in un centro commerciale di Nottingham, in Inghilterra. Al di là della Manica la ragazza c’era andata per inseguire isogni, iscrivendosi alla facoltà di Ingegneria. Trovandosi però a fare i conti con la cattiveria spietata di vere belve feroci, che l’hanno aggredita appena aveva terminato la sua spesa. Mariam, uscita ...