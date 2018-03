Cosa prevede la riforma del carcere approvata dal governo | dalle misure alternative a

Contratti - Confindustria e sindacati firmano l'accordo : ecco Cosa prevede nuovo modello : E rappresenta, dice ancora Boccia, 'un appello al mondo esterno, a fare le cose con responsabilità'. Correlati [ accordo ], [ Confindustria ], [ Contratti ], [ sindacati ]

Cosa prevede la riforma contratti : Roma, 9 mar. , AdnKronos, - Dopo anni di tentativi, di quasi accordi e di rotture, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno tagliato il traguardo di una riforma del modello contrattuale unitario. E oggi ...

Cosa prevede la riforma contratti : Dopo anni di tentativi, di quasi accordi e di rotture, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno tagliato il traguardo di una riforma del modello contrattuale unitario . E oggi Vincenzo Boccia, Susanna ...

Reddito di cittadinanza : Cosa prevede per singoli e famiglie la proposta del M5s Camere - Di Maio ha scelto i capigruppo : cosa prevede il provvedimento ipotizzato dal Movimento 5 Stelle per sostenere singoli e famiglie in difficoltà

Reddito di cittadinanza : Cosa prevede per singoli e famiglie la proposta del M5s : cosa prevede il provvedimento ipotizzato dal Movimento 5 Stelle per sostenere singoli e famiglie in difficoltà

Reddito di inclusione : cosa è - chi ne ha diritto - Cosa prevede e come richiederlo. Tutto quello che c’è da sapere sul sussidio statale : si ottiene così : Al via il Reddito di inclusione (Rei), la misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale destinata alle famiglie più bisognose. Ma di cosa si tratta nello specifico? E chi ne ha diritto? Il nuovo sussidio nazionale, che da oggi sostituisce il sostegno per l’inclusione attiva (Sia), si compone di due parti: un beneficio economico, erogato su dodici mensilità attraverso una Carta di pagamento elettronica, e un ...

Reddito di cittadinanza - che Cosa prevede la proposta dell’M5s : requisiti - cifre - costi e coperture : Non sarebbe un’alternativa al lavoro, perché ogni beneficiario dovrebbe iscriversi ai Centri per l’impiego e accettare una delle prime tre proposte che gli verranno offerte. Anche per questo non arriverebbe subito ma, come chiarito da Luigi Di Maio a Porta a Porta qualche giorno fa, “entro il primo anno di governo”: prima bisognerebbe riformare i vecchi uffici di collocamento e renderli efficienti nel far incontrare ...

Saremo tutti spiati dai droni? Che Cosa prevede la nuova bozza dell’Ue : Le nuove regole nella bozza Ue:nessun patentinoné registrazioniper i modelli leggeri(e addio alla privacy)

Berlusconi-Veronica Lario - nuova lite su divorzio/ “Non voglio i soldi” : lei - “mente”. Cosa prevede il ricorso : Silvio Berlusconi-Veronica Lario, nuova lite sul divorzio: "non voglio i 46 milioni di euro, chiudiamo la lite", la replica dell'ex moglie "non è vero, me li ha chiesti indietro"(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 13:25:00 GMT)

Cosa prevede l'alleanza energetica tra Egitto e Israele : Ieri il ministro israeliano dell'energia Yuval Steinitz ha annunciato di aver concluso un accordo con l'Egitto per la fornitura di gas proveniente dai giacimenti israeliani di Tamar e Leviathan, dove ...

Bollette a 28 giorni. Cosa prevede la legge : Entro il prossimo 4 aprile le Bollette di telefonia e pay tv dovranno tornare mensili, come ha stabilito il decreto fisco collegato alla manovra poi convertito con la legge 172/2017. Lo stop alla ...

Emilia Romagna - Cosa prevede la pre-intesa sull'autonomia : Il via libera alla pre-intesa sull'autonomia segna per l'Emilia-Romagna una tappa fondamentale del percorso avviato dopo la dichiarazione di intenti del 18 ottobre scorso firmata dallo stesso ...

Ad ogni età la sua dieta : ecco Cosa dovrebbe prevedere il menu della terza età : A ogni età corrisponde una dieta da prediligere: ad esempio il menu della terza età dovrebbe mettere al bando le abbuffate, sale, zuccheri ed alcolici in eccesso, e preferire pollo, verdure e cereali. Gli alimenti vanno assunti in considerazione del dispendio energetico, che si riduce con l’età a causa del calo del metabolismo basale e della minore attività fisica. ”Una dieta varia garantisce il benessere e il mantenimento di un ...

Cosa prevede il nuovo contratto della scuola firmato stanotte : firmato questa mattina il rinnovo per il contratto della scuola, università e settore della ricerca. Sono coinvolti 1,2 milioni di dipendenti. #contratto , firmato il rinnovo per #scuola , #Università ...