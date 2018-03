Corteo antifascista sfida la pioggia e sfila in città

La maestra ancora in piazza : in prima fila al Corteo antifascista : Non solo non si pente, ma - incurante del provvedimento disciplinare che le fa rischiare il licenziamento - Lavinia Flavia Cassaro torna in piazza a urlare slogan contro fascisti e forze dell'ordine.Questa sera, poco dopo le 18, un corteo antifascista è partito da piazza Statuto, a Torino, per dirigersi verso l'hotel in cui il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, stava chiudendo la campagna elettorale. Circa 250 manifestanti hanno ...

Torino - indagata per oltraggio e istigazione a delinquere la maestra che insultò agenti durante Corteo antifascista : È stata indagata dalla Procura di Torino, per istigazione a delinquere, oltraggio a pubblico ufficiale e minacce Lavinia Flavia Cassaro la maestra di una scuola elementare che, lo scorso giovedì sera durante il corteo contro CasaPound, ha augurato la morte e insultato i poliziotti schierati. “Vigliacchi, dovete morire, fascisti”, aveva urlato. La donna ha spiegato che non voleva augurare la morte ai singoli agenti, “ma ...

Torino - maestra insulta forze dell’ordine durante Corteo antifascista : “Dovete morire”. Ora rischia il licenziamento : Per Lavinia Flavia Cassaro, la docente vicina ai centri sociali che durante un corteo antifascista a Torino si è rivolta alle forze dell’ordine urlando loro “Dovete morire, mi fate schifo”, potrebbe scattare il provvedimento di sospensione. A intervenire sul caso è stata la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, che ha annunciato l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti della docente che stamattina non era comunque in classe: ...

Milano - scontri e cariche al Corteo antifascista : Milano, 24 feb. (Adnkronos) – Momenti di tensione al corteo antifascista a Milano. Le forze dell’ordine hanno respinto con una carica e lancio di lacrimogeni il tentativo di una parte dei manifestanti di forzare il cordone di sicurezza e muoversi da Largo La Foppa a via Volta. Nei tafferugli tra manifestanti e forze dell’ordine sono esplose un paio di bombe carte e volate delle bottiglie. Tafferugli si sono registrati questa ...

Roma - Landini al Corteo antifascista : “Sbagliato far finta di non vedere quello che sta succedendo nel Paese” : “Io credo che sia sbagliato far finta di non vedere quello che sta succedendo e soprattutto non bisogna mai perdere la memoria. Noi siamo una repubblica democratica perché si è liberata dal fascismo” Così Maurizio Landini, già segretario generale Fiom ed ora segretario confederale Cgil, a margine della manifestazione “Mai più fascismi – Mai più razzismi” promossa dall’Anpi e che partirà da piazza della ...

Milano - tensione a Corteo antifascista : 16.04 Momenti di tensione a Milano, quando il presidio antifascista di Largo La Foppa si è mosso verso Piazza Baiamonti senza l'autorizzazione della Questura. Le forze dell'ordine hanno bloccato il passaggio del corteo, caricando i manifestanti.C'è stato qualche tafferuglio, lancio di lacrimogeni da una parte e bottiglie dall'altra. Le forze dell'ordine mirano a impedire che il corteo raggiunga piazza Cairoli, dove si tiene il comizio di ...

