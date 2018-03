Coppa del mondo | Mikaela Shiffrin vince slalom Aare davanti a Holdener e Hansdotter

Classifica generale Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo lo slalom di Are. Sofia Goggia si gioca il terzo posto! : Penultima gara della stagione della Coppa del Mondo femminile 2018 di sci alpino. La vittoria nello slalom di Are è andata a Mikaela Shiffrin, che ha vinto per la 12esima volta quest’anno, raggiungendo un totale di 1773 punti in Classifica generale. L’americana ha già vinto matematicamente la Sfera di Cristallo, così come la Coppa di specialità. Anche la svizzera Wendy Holdener è sicura di chiudere al secondo posto. Il terzo, invece, ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Fabian Riessle profeta in patria a Klingenthal! Hirvonen e Watabe sul podio - va a punti Alessandro Pittin : Fabian Riessle domina a Klingenthal e consolida il terzo posto nella classifica della Coppa del Mondo 2017-2018, andando a caccia anche della seconda piazza occupata da Jan Schmid. Il tedesco ha conquistato la seconda vittoria consecutiva dopo Trondheim, mettendo in mostra una straripante condizione di forma e facendo la differenza soprattutto nel segmento di salto dal trampolino lungo HS140, dove per la prima volta in carriera è riuscito ad ...

Roland Fischnaller ha trionfato a Winterberg e ha conquistato la Coppa del Mondo 2018 di PSL, specialità di snowboard. Il veterano azzurro si è esaltato e ha alzato al cielo una nuova Sfera di Cristallo.

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Wierer perfetta - Italia da favola a Oslo! Azzurre sul podio dietro a Francia e Germania : Ragazze da sogno nella staffetta di Oslo, valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di Biathlon. L’Italia conquista un favoloso podio con una prova di cuore e grinta, restando sempre a contatto con le migliori e gestendo il ritardo accumulato nelle battute finali della gara. Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo hanno mostrato grande compattezza nelle fasi più delicate della gara, cedendo soltanto al cospetto ...

Classifica Coppa del Mondo e Gigante M aggiornate - Altri Sport : Queste le classifiche di coppa del Mondo e di Gigante maschile aggiornate con la gara odierna di Are coppa DEL Mondo - Classifica GENERALE : 1. Hirscher , Aut, 1620; 2. Kristoffersen , Nor, 1285; 3. Svindal , Nor, 886; 4. Jansrud , Nor, 884; 5.Feuz , Svi, 856; 6. Pinturault , Fra, 707 ; 7. Kriechmayr , Aut, ...

Classifica generale Coppa del Mondo maschile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo il gigante di Are. Marcel Hirscher sempre più dominatore : Marcel Hirscher è sempre più il dominatore della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018. Il trionfo era già stato conquistato due giorni fa in maniera matematica, ma oggi l’austriaco ha voluto manifestare una volta di più la sua superiorità, vincendo il gigante davanti al norvegese Henrik Kristoffersen, il cui distacco è salito a 335 punti. In terza posizione un altro scandinavo, Aksel Lund Svindal. Hirscher conquista anche la Coppa ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : doppietta della Francia nello slalom femminile di Soldeu. Nina Ortlieb vince la Coppa! : doppietta della Francia nell’ultima gara stagionale della Coppa Europa 2018. Lo slalom femminile di Soldeu è stato vinto da Josephine Forni, con il tempo di 1’55″97 nelle due manche. Dietro di lei Nastasia Noens, a cui non è bastata una rimonta pazzesca nella seconda discesa, in cui ha recuperato oltre 2″ alla sua connazionale fermandosi però a 20 centesimi di distacco. Podio completato dalla norvegese Thea Louise ...

Coppa del mondo - Marcel Hirscher vince slalom gigante di Aare davanti a Kristoffersen : Il 7 volte vincitore della Coppa del mondo con questo successo si porta a 13 vittorie in Coppa , la settima su otto in slalom gigante, . Quarto posto per lo svizzero Meillard, quinto lo sloveno ...

Snowboard - colpo doppio di Roland Fischnaller! Trionfa a Winterberg e vince la Coppa del Mondo di PSL! : Roland Fischnaller realizza un’altra delle sue straordinarie imprese e conquista per la terza volta in carriera la Coppa del Mondo di PSL (dopo quelle del 2013 e 2016). Il 37enne di Bressanone ha Trionfato nella terza ed ultima tappa di Winterberg, riuscendo così a superare nella classifica di specialità il russo Dmitry Loginov e andando a conquistare la Sfera di Cristallo. Fischnaller aveva dimostrato fin dall’inizio la sua grande forma, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Falun 2018. Krista Parmakoski vince la 10km battendo in volata Marit Bjoergen. In difficoltà Heidi Weng : La mass start 10km di Falun premia Krista Parmakoski. La finlandese ha disputato una grande gara, soprattutto tatticamente, resistendo al forcing della scatenata Marit Bjoergen e permettendosi il lusso di batterla in volata. La norvegese è stata la mattatrice della gara odierna, perché a metà primo giro, sulla dura salita, ha alzato in maniera impressionante il ritmo, passando per prima allo sprint intermedio. L’unica a tenere il passo di ...

