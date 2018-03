Coppa del mondo | Marcel Hirscher vince slalom gigante di Aare davanti a Kristoffersen

Diretta/ Gigante Are streaming video e tv : Hirscher porta a casa la vittoria (Coppa del Mondo sci) : Diretta Gigante Are streaming video e tv, orario e risultato live della gara delle Finali di Coppa del Mondo di sci: i favoriti e gli azzurri (oggi 17 marzo)(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 13:01:00 GMT)

Snowboard - colpo doppio di Roland Fischnaller! Trionfa a Winterberg e vince la Coppa del Mondo di PSL! : Roland Fischnaller realizza un’altra delle sue straordinarie imprese e conquista per la terza volta in carriera la Coppa del Mondo di PSL (dopo quelle del 2013 e 2016). Il 37enne di Bressanone ha Trionfato nella terza ed ultima tappa di Winterberg, riuscendo così a superare nella classifica di specialità il russo Dmitry Loginov e andando a conquistare la Sfera di Cristallo. Fischnaller aveva dimostrato fin dall’inizio la sua grande forma, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Falun 2018. Krista Parmakoski vince la 10km battendo in volata Marit Bjoergen. In difficoltà Heidi Weng : La mass start 10km di Falun premia Krista Parmakoski. La finlandese ha disputato una grande gara, soprattutto tatticamente, resistendo al forcing della scatenata Marit Bjoergen e permettendosi il lusso di batterla in volata. La norvegese è stata la mattatrice della gara odierna, perché a metà primo giro, sulla dura salita, ha alzato in maniera impressionante il ritmo, passando per prima allo sprint intermedio. L’unica a tenere il passo di ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Akito Watabe vince il PCR a Klingenthal - Jan Schmid segue a ruota. Qualificati Aaron Kostner e Alessandro Pittin : Akito Watabe e Jan Schmid mettono subito le cose in chiaro nel Provisional Competition Round di Klingenthal, città tedesca in cui si svolge la penultima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Il giapponese Watabe ha vinto il PCR con un salto da 135.5 punti, staccando il norvegese Schmid, suo rivale per la conquista della sfera di cristallo, di 18” in virtù del salto da 131.1 punti dello scandinavo. La classifica del ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : Johansson insidia Stoch nella qualificazione di Vikersund : La Coppa del Mondo di Salto con gli sci e il Raw Air Tournament si spostano sul trampolino di voli di Vikersund, in Norvegia, ma le forze in campo non cambiano, quantomeno per quanto riguarda i nomi degli atleti che hanno chiuso nelle prime tre piazze. Come ormai da copione, il polacco Kamil Stoch ha ottenuto il miglior punteggio, andando oltre il punto HS e confermando l’ottimo momento di forma, pur in una competizione fortemente ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Oksana Chusovitina svetta nelle qualifiche di Baku - assente Fan Yilin. L’Italia strappa tre Finali. Tutti i qualificati : A Baku (Azerbaijan) si sono svolte le qualifiche della tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica, circuito riservato alle singole specialità. Di seguito Tutti i risultati e i qualificati alle Finali che si disputeranno nel fine settimana. VOLTEGGIO (femminile) – Oksana Chusovitina non si ferma a 41 anni e continua a rilanciare: prima posizione con la media di 14.399, quattro decimi meglio dell’azera Marina ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Veysonnaz 2018 : avanti tutti gli azzurri nelle qualifiche - Moioli in testa : Ultima prova per la Coppa del Mondo di Snowboardcross, con le sfere di cristallo già assegnate a Pierre Vaultier e Michela Moioli. In quel di Veysonnaz (Svizzera), sono andate in scena oggi le qualifiche: domani sarà la volta della gara che chiuderà la stagione. Molto bene i componenti della squadra azzurra. Al maschile gli statunitensi Nate Holland e Mick Dierdorff stampano i migliori crono. Terza piazza però per Emanuel Perathoner. avanti ...

Coppa del Mondo - Pellegrino 2° in rimonta nella Sprint di Falun : Secondo posto in rimonta per Federico Pellegrino che, nella finale della Sprint a tecnica libera di Falun, in Svezia, conquista il sesto podio in Coppa del Mondo, quinto individuale e terzo secondo posto in stagione. Rispetto a Lahti in cui l'azzurro si era imposto su tutti, a vincere questa volta è stato il norvegese Johannes Høsflot Klaebo, arrivato al ...

Slopestyle - Coppa del Mondo 2018 : Goepper e Claire vincono all’Alpe di Siusi - Sfere di Cristallo a Ragettli e Burmansson : All’Alpe di Siusi (Bolzano) si è svolta l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Slopestyle, disciplina dello sci freestyle. Le due Sfere di Cristallo erano già state assegnate due settimane fa a Silvaplana: ad alzare al cielo il trofeo più ambito erano stati lo svizzero Andri Ragettli e la svedese Jennie-Lee Burmansson. Oggi l’elvetico si è dovuto accontentare della seconda piazza (91.20) battuto dallo statunitense ...