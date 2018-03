Comune Napoli e Coca-Cola per inclusione

Comune di Napoli e Coca-Cola per inclusione : Atterrata nell'aeroporto di Napoli Capodichino, poco prima della presentazione in Comune , la Coppa del mondo - nell'ambito del Fifa world cupTM trophy tour by Coca-Cola - raggiungerà domani le sedi ...

Napoli - Comune salvato dal rischio dissesto : il governo pagherà il 77% del debito per la ricostruzione post sisma ’81 : Il Comune di Napoli allontana da sé lo spettro del dissesto finanziario grazie al salvataggio del governo Gentiloni. Nell’incontro di Roma si è trovato l’accordo tra l’esecutivo e l’amministrazione guidata da Luigi De Magistris per la ripartizione del debito che ha tenuto bloccate le casse comunali a causa di un pignoramento di circa 97 milioni di euro. Si tratta del debito da 89 milioni di euro (oltre gli interessi) contratto con il Cr8, ...

Morto il vigilante aggredito in metro - il cordoglio del Comune di Napoli : Il vicesindaco di Napoli , Raffaele Del Giudice, si sta recando al Policlinico per portare il cordoglio del sindaco de Magistris e dell'amministrazione ai familiari del vigilante Francesco Della Corte, ...

Napoli - il Comune vicino al crac a causa del debito per la ricostruzione post sisma ’81. La salvezza nelle mani del governo : Il futuro di Napoli nelle mani del governo. C’è poco tempo per evitare il dissesto. A rendere disastrosa una situazione già complicata è stata una sentenza pronunciata il 7 marzo dalle Sezione Unite della Corte dei conti, che hanno respinto in via definitiva il ricorso presentato dal Comune di Napoli contro una delibera della magistratura contabile campana che contestava all’ente di aver sforato nel 2016 il Patto di Stabilità. Questo perché non ...