Compri ora | paghi dopo | così l’ecommerce conquisterà nuovi clienti

I giudizi su hotel e ristoranti? O li Compri o ti rovinano : In teoria persino il principio sarebbe da discutere. I gusti della clientela non sono mai uguali, la competenza nel giudicare non è garantita per tutti, quello che può piacere a te non è detto che piaccia anche a me per cui che valore può avere la pagella del primo che passa nell'orientare le mie scelte, specie se il primo che passa si firma «Panda124» o «LabbraDiFuoco». Ma nella società virtuale ...