Come vincere i biglietti per il concerto di Emma a Firenze il 23 Maggio al Mandela Forum

Manchester City - non è facile Come sembra : il Liverpool l’unica squadra in stagione a vincere contro Guardiola : Manchester City contro il Liverpool. Sono andati in scena i sorteggi validi per i quarti di finale di Champions League, sfortuna per le italiane con Juventus e Roma che dovranno vedersela con Real Madrid e Barcellona, sorteggio sfortunato ma entrambe le squadre hanno chance di qualificazione, sfida sulla carta facile per il Manchester City ma non è così. La squadra di Guardiola ha pescato il Liverpool, si tratta di un derby inglese ed in più i ...

Tottenham-Juventus - Matuidi : 'Se giochiamo Come sappiamo possiamo vincere. In campo per Astori' : Alle spalle un weekend di dolore, di fronte una sfida che può decidere la stagione. Dopo il grave lutto che domenica ha colpito il mondo del calcio, la Juventus è pronta a rimettersi in moto, con la certezza di avere anche recuperato terreno sul Napoli in campionato. Mercoledì i bianconeri sono attesi a Londra, dove, contro il ...

Astrofilo scopre per caso la 'prima luce' di una supernova. "E' Come vincere alla lotteria" : La scoperta avvenuta in Argentina durante la prova di una nuova telecamera. Un evento rarissimo, che ci aiuterà a capire meglio la morte delle stelle

Torino - Burdisso sul derby : 'Conta la voglia di vincere. Belotti? È Come Higuain' : 'Questo è un derby molto sentito, ed è un derby conosciuto in tutto il mondo. Non possiamo nascondere l'importanza di questa partita. Oltre a questo per noi è un momento importante e bello per ...

Trezeguet : 'Scudetto? La Juventus sa Come vincere' : ROMA - 'La Juventus sa come vincere, ha esperienza' . Così David Trezeguet , ex bomber bianconero e presidente di Juventus legends sulla corsa scudetto che vede coinvolta ancora una volta la sua ex ...

Malati di asma? Colpiti da tifo? Vincerete 4 Tour Come Froome : È un classico, dopo le feste ecco arrivare il picco dell'influenza. È il primo vero pacco dell'anno nuovo, il primo cadeau di questo 2018 che è andato ad incominciare. Milioni di italiani ko. Gli uomini più lamentosi delle donne, e anche questo è un classico, più che un luogo comune o un comune sentire. Via le feste, dentro i dolorini di vario ordine e tipo, distribuiti su tutto il corpo, malattie che si sommano a malattie. La frase ...

Juventus - Barzagli : 'Vittorie Come queste ti fanno vincere il campionato' : TORINO - 'L'esperienza mi insegna che queste sono vittorie importantissime, che ti fanno vincere i campionati: dobbiamo continuare così' . Così il difensore della Juventus Andrea Barzagli , dopo il ...