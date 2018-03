Colombia | i convocati di Pékerman per le amichevoli contro Francia e Australia

lanotiziasportiva

(Di sabato 17 marzo 2018) Il c.t. della, José Néstor, ha diramato la lista deiper la doppia sfida amichevole. Sono stati comunicati i 26 calciatoridalla Nazionalena per le partitedel 23 e 27 Marzoallo Stade de France di Parigi e, quattro giorni dopo a Craven Cottage (lo stadio del Fulham) in preparazione dei prossimi Mondiali in Russia. Il tecnico argentino, José Néstor, ha chiamato molti giocatori che militano in formazioni europee, tra cui i due ”italiani” Zapata, il milanista Cristian e il blucerchiato Duvan. Nella lista deiè assente il nome di Cuadrado a causa dell’intervento legato a problemi di pubalgia. Dovrebbe rientrare a disposizione di Massimiliano Allegri e della Juventus dopo la sosta. Laparteciperà ai prossimi Mondiali in Russia dopo ...