Coldiretti | “Mai così tanta frutta e verdura sulle tavole degli italiani”

meteoweb.eu

(Di sabato 17 marzo 2018) Mai cosiitaliani da inizio secolo per un quantitativo pari a circa 8,5 milioni di tonnellate nel 2017, con un aumento dei consumi, superiore del 4 % all’anno precedente. E’ quanto emerge dallo studio disulla rivoluzione dei consumiitaliani a tavola nel 2017 in occasione della Festa di primavera nei mercati di Campagna Amica dove finalmente sono arrivate le primizie sabato 17 marzo 2018 in tutta la Penisola a partire dal mercato al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 a Roma. Dopo un lungo e freddo inverno c’e’ la possibilita’ di gustare sapori nuovi senza dover ricorrere a prodotti provenienti dai diversi continenti che non garantiscono certamente la stessa freschezza. Anche se in ritardo per colpa del maltempo sui banchi dei mercati ci sono infatti – sottolinea la– le ...