Codici televoto di Amici 2018 | chi vuoi proporre per il serale? Sceglie il pubblico

Codici televoto del Festival di Sanremo 2018 : come votare nella finale dei Campioni il 10 febbraio : I Codici televoto del Festival di Sanremo 2018 per la finale dei Campioni di sabato 10 febbraio sono stati resi noti. In base all'ordine di esibizione, i Big in gara hanno Codici di televoto crescenti, dallo 01 di Luca Barbarossa al 20 di Mario Biondi. Il televoto questa sera resterà aperto durante tutte le esibizioni dei Big. Il voto del pubblico da casa peserà per il 50%, mentre il restante 50% sarà suddiviso tra giuria di esperti e giuria ...