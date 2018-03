Classifica coppa del Mondo e Gigante M aggiornate - Altri Sport

Classifica generale Coppa del Mondo maschile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo il gigante di Are. Marcel Hirscher sempre più dominatore : Marcel Hirscher è sempre più il dominatore della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018. Il trionfo era già stato conquistato due giorni fa in maniera matematica, ma oggi l’austriaco ha voluto manifestare una volta di più la sua superiorità, vincendo il gigante davanti al norvegese Henrik Kristoffersen, il cui distacco è salito a 335 punti. In terza posizione un altro scandinavo, Aksel Lund Svindal. Hirscher conquista anche la Coppa ...

Classifica finale Coppa del Mondo superG maschile 2018 : Kjetil Jansrud trionfa. Vincent Kriechmayr secondo davanti a Svindal : Kjetil Jansrud ha vinto la Coppa del Mondo maschile di superG. Un trionfo già certo per il norvegese, oggi solo sesto nell’ultima gara di questa specialità, alle Finali di Are. Per il 32enne si tratta del terzo trionfo in questa disciplina, la quarta Coppetta in totale in carriera. L’ultima prova è stata però utile a determinare il podio della Classifica di superG. Il secondo posto è andato a Vincent Kriechmayr, grazie alla vittoria ...

Classifica generale Coppa del Mondo maschile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo il superG di Are. Marcel Hirscher vince matematicamente! Settima Sfera di Cristallo consecutiva! : Marcel Hirscher ha matematicamente conquistato la Classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino. Era soltanto una formalità, visto che aveva oltre 200 punti di vantaggio su Henrik Kristoffersen, ma il Cannibale ha voluto conquistarsi il suo trionfo sul campo, partecipando e chiudendo al decimo posto il superG delle Finali di Are. Per Hirscher si tratta della Settima Sfera di Cristallo consecutiva, che lo consegna ancora di più alla ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Anastasiya Kuzmina vince la sprint di Oslo e guadagna in Classifica generale su Makarainen. Lisa Vittozzi decima : Nonostante un errore al tiro, la slovacca Anastasiya Kuzmina ha vinto la sprint di Oslo-Holmenkollen valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, che volge ormai al termine: grazie alla prova odierna, è riuscita a guadagnare tanto terreno in classifica generale su Kaisa Makarainen, la grande avversaria nella lotta per la Sfera di Cristallo, a causa dei tanti errori commessi dalla finlandese. La gara di Kuzmina non era iniziata benissimo, ...

Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di discesa libera. Prossimo obiettivo? La Classifica generale : Ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi 16 anni dopo Daniela Ceccarelli. Ha vinto la Coppa del mondo di discesa libera sempre 16 anni dopo Isolde Kostner. Ma che un’atleta azzurra riuscisse nella stessa stagione a conquistare entrambe, era qualcosa che nessuno aveva neanche mai previsto. E invece a soli 25 anni ci è riuscita Sofia Goggia: dopo la splendida gara ai Giochi sudcoreani, nella finale di Are, in Svezia, ha chiuso al secondo posto la ...

Classifica generale Coppa del Mondo maschile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Are. Beat Feuz supera Kjetil Jansrud al terzo posto : Cambia il terzo gradino del podio della Classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino, dopo la discesa delle Finali di Are. Marcel Hirscher ha già in pugno la vittoria, davanti a Henrik Kristoffersen, mentre Beat Feuz si è portato al terzo posto, vincendo anche la Coppetta di discesa. superato, quindi, Kjetil Jansrud, ora quarto, davanti ad Aksel Lund Svindal. Il migliore azzurro è Dominik Paris, 11°. La Classifica generale ...

Classifica finale Coppa del Mondo discesa maschile 2018 : vince Beat Feuz! Secondo Aksel Lund Svindal : Beat Feuz ha vinto la Coppa del Mondo di discesa 2018. Lo svizzero ha chiuso al terzo posto la gara delle finali di Are, piazzamento bastato a vincere la Coppetta. Si tratta della prima volta in carriera, perché il 31enne aveva fin qui chiuso soltanto al Secondo posto nel 2012. Beffato, quindi, Aksel Lund Svindal, quarto oggi e Secondo in Classifica. Al terzo posto, invece, il tedesco Thomas Dressen, che ha conservato la posizione rispetto a ...

Classifica generale Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo la discesa di Are. Sofia Goggia sale al quinto posto! : Non è cambiata la testa della Classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile dopo la discesa di Are, la prima gara delle Finali di Coppa del Mondo. Mikaela Shiffrin non ha partecipato, pur essendo qualificata, avendo già in tasca la Coppa di Cristallo, davanti alla svizzera Wendy Holdener. Viktoria Rebensburg è invece salita al terzo posto grazie al piazzamento odierno in quarta posizione. Sofia Goggia, vincitrice della ...

Classifica finale Coppa del mondo di discesa femminile 2018 : Sofia Goggia trionfa davanti a Lindsey Vonn : Non è bastata la 82esima di vittoria del fenomeno statunitense Lindsey Vonn nelle Finali di Are, in discesa libera, a togliere la gioia della vittoria di Coppa del mondo di specialità a Sofia Goggia. L’azzurra, seconda a 6 centesimi dall’americana, dopo l’oro olimpico di PyeongChang, arriva la prima vittoria in carriera della Sfera di cristallo (in questa specialità). Un anno da sogno per Sofia. Di seguito la Classifica ...

Sci di fondo - Classifica coppa del Mondo femminile 2018 : Heidi Weng rimane saldamente al comando ma Oestberg e Diggins recuperano qualcosa : La 18esima piazza odierna della norvegese Heidi Weng, fa sì che la sua connazionale Ingvild Flugstad Oestberg non le permetta di chiudere i conti in classifica generale con facilità. Il distacco tra le due rimane di 153 punti, con Jessica Diggins, oggi seconda, che si porta a 107 punti dalla seconda posizione. Marit Bjoergen con il successo nella 30km si porta in ottava posizione con 746 punti, meno uno da Sadie Bjornsen e meno 28 da Charlotte ...

Snowboardcross - Classifica coppa del Mondo 2018 : Michela Moioli ha vinto la Sfera di Cristallo : Michela Moioli ha vinto la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. La Campionessa Olimpica ha conquistato la Sfera di Cristallo con una gara di anticipo grazie al terzo posto ottenuto a Mosca. Di seguito la Classifica generale. Name Nation rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts rank pts Moioli Michela ITA 1 7410.00 TRESPEUCH Chloe FRA 2 6390.00 MOENNE LOCCOZ ...

Biathlon - Coppa del Mondo Konthiolahti 2018 : una straordinaria Italia vince la staffetta mista e la Classifica di specialità! Regolate Ucraina e Norvegia : Una giornata storica per l’Italia del Biathlon! A Konthiolahti, infatti, arriva il primo successo in assoluto nella staffetta mista 2x6km donne+2×7,5km uomini valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018. Per i nostri alfieri, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Dominik Windisch e Lukas Hofer, oltre al successo odierno arriva anche la vittoria nella graduatoria assoluta della specialità. Un risultato non da poco per il quartetto che ...

Sci di fondo - Classifica generale Coppa del Mondo 2018 : Dario Cologna torna in seconda posizione - ma Johannes Klaebo mantiene 224 punti di margine : Dario Cologna centra il prestigioso successo di Oslo-Holmenkollen con la sua 50 chilometri in tecnica classica e si riporta in seconda posizione in classifica generale a 224 punti dal dominatore della stagione, il norvegese Johannes Klaebo che oggi ha chiuso solamente in quarantesima posizione. La vittoria di oggi permette a Cologna si superare Martin Johnsrud Sundby per appena 10 punti. Per l’Italia 17 punti importanti per Mirco Bertolina ...

Combinata nordica - Classifica coppa del Mondo 2018 : scatto di Akito Watabe! Ora Jan Schmid è distante 101 punti. Sul podio c’è Johannes Rydzek : Una vittoria che può valere la sfera di cristallo. Akito Watabe piazza l’allungo in testa alla Classifica della Coppa del Mondo 2017-2018 in seguito al successo nella tappa di Oslo ed ora può gestire 101 punti di vantaggio su Jan Schmid in vista dello sprint finale con le ultime tre tappe che andranno in scena tra Norvegia e Germania. Il giapponese è primo con 1050 punti, mentre Schmid è a quota 949. Distanze siderali, invece, per gli ...