CLASH ROYALE | Arriva il Barile Barbarico

Battle Boom è un RTS con gameplay ispirato a CLASH Royale : Battle Boom è un gioco di strategia che offre battaglie globali in tempo reale. Il gameplay proposto è simile a quello di Clash Royale, con la differenza che il campo di battaglia è orientato in orizzontale ed è scorrevole con degli swipe laterali. Lo scopo del gioco consiste nel distruggere la base del nemico per primi, cercando di difendere la propria con le oltre 70 tipologie di armi e unità. L'articolo Battle Boom è un RTS con gameplay ...

Mkers guarda anche al mondo mobile : allestito un team dedicato a CLASH Royale : Mkers entra a far parte del mondo del mobile games, allestendo un team di Clash Royale con la partnership del Clan Revolution di Ignazio Sciaccai, che porterà la società a presidiare tutte le piattaforme di gioco, dal PC passando per le consolle fino al mobile. Ecco il comunicato:Nei giorni scorsi Supercell (publisher di Clash Royale) ha divulgato i dati finanziari dell'azienda con base in Finlandia, dichiarando un utile per il 2017 di oltre 800 ...

CLASH ROYALE Guida : Come ottenere l’Arciere Magico in anteprima : Giocatori di Clash Royale, a partire da oggi potete ottenere in anteprima la nuova carta Arciere Magico, il quale fa il suo debutto nell’Arena Elettrica. Se non volete attendere il tempo richiesto, non vi resta che procedere Come segue. Come ottenere l’Arciere Magico Dalla scheda della carta, veniamo a conoscenza di tutte le relative informazioni che riguardano l’Arciere Magico, partendo dai 4 Elisir richiesti per ...

CLASH ROYALE : Il nuovo aggiornamento arriva domani : Supercell attraverso Reddit, ha ufficialmente svelato che a partire da domani sarà disponibile un nuovo aggiornamento per Clash Royale, mirato al bilanciamento di alcune carte. Clash Royale: I bilanciamenti del nuovo aggiornamento Supercell a quanto pare ha deciso di rivedere alcune delle carte, potenziandone alcune e depotenziandone altre, di seguito vi riportiamo le modifiche apportate: Fantasma Royale: I danni scendono al ...

CLASH ROYALE Guida : Domatore di Cinghiali – Quando e Come utilizzarlo : Proseguiamo le nostre guide su Clash Royale con il “Domatore di Cinghiali“, una delle carte più veloci del gioco, che una volta potenziata, è in grado di recare non pochi danni alle torri avversarie. Guida al Domatore di Cinghiali in Clash Royale Una volta evocata sul campo di battaglia, vedrete comparire un tipo barbuto in sella al suo cinghiale, armato di una sorta di martello. Come il Principe, il Domatore di ...

CLASH ROYALE Guida : Orda di sgherri – Quando e Come utilizzarli : Una delle carte più fastidiose in Clash Royale, se potenziate naturalmente, è sicuramente l‘Orda di sgherri, da non confondere con la carta “sgherri“, scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere a riguardo. Guida all’Orda di sgherri in Clash Royale Una volta evocata sul campo di battaglia, vedrete comparire un’esercito composto da 6 sgherri volanti, i quali sono in ...

CLASH ROYALE : Primi dettagli per il nuovo aggiornamento : Giocatori di Clash Royale, oltre al bilanciamento delle carte previsto per la prossima settimana, nel mese di Marzo arriverà un corposo aggiornamento, scopriamo insieme di cosa si tratta. Clash Royale: Anteprima sull’aggiornamento di Marzo A partire dalla prossima settimana, verranno apportate le seguenti modifiche: Il Fantasma Royale, la Capanna Goblin e i Pipistrelli verranno depotenziati, in quanto gli attacchi ...

CLASH ROYALE Guida : Goblin lancieri – Quando e Come utilizzarli : Dopo avervi parlato della Capanna dei Goblin, oggi è il turno dei Goblin lancieri, una delle carte più utili in Clash Royale, sopratutto se potenziata. Guida ai Goblin lancieri in Clash Royale Come suggerisce il nome stesso della carta, una volta evocata sul campo di battaglia, vedrete comparire 3 Goblin armati di lancia, veloci in movimento e attacco, ma purtroppo deboli in punti ferita, ma Come dice il detto l’unione ...

CLASH ROYALE Guida : Mongolfiera – Quando e Come utilizzarla : Proseguiamo con le Guide Clash Royale parlandovi quest’oggi della Mongolfiera, una delle carte più irritanti ma allo stesso tempo efficaci, sopratutto nelle prime arene, scopriamo Come e Quando utilizzarla. Guida alla Mongolfiera in Clash Royale La Mongolfiera vi consente di annientare le torri rivali con le palle di cannone che un malefico scheletro lascia cadere dall’alto. Si muove rapidamente, reca una quantità ...

CLASH ROYALE Guida : Capanna Goblin – Quando e Come utilizzarla : Quest’oggi vogliamo parlarvi della prima struttura presente in Clash Royale, la quale potrebbe tornarvi di grande utilità, sopratutto nelle prime Arene di gioco, ci stiamo riferendo alla Capanna Goblin. Guida alla Capanna Goblin in Clash Royale La Capanna Goblin Come suggerisce il nome stesso, è la dimora dei Goblin, quest’ultimi vengono generati automaticamente fino ad esaurimento scorte, per vostra fortuna ...

CLASH ROYALE Guida : Strega – Quando e Come utilizzarla : Avere a portata di mano un pò di magia in Clash Royale è importante, sopratutto per sopraffare un certo tipo di nemici, oltre che danneggiare le torri dalla distanza, ed è qui che entra in gioco la Strega, la carta di cui vogliamo parlarvi quest’oggi. Guida alla Strega in Clash Royale Una volta evocata sul campo di battaglia, vedrete comparire una Strega, dotata di varie abilità, tra cui gli attacchi dalla ...

CLASH ROYALE Guida : Barbari – Quando e Come utilizzarli : Chi non pensa a Clash Royale o Clash of Clans Quando guarda la foto seguente? Quest’oggi, vogliamo parlarvi proprio dei Barbari, icona dei franchise, Come e Quando utilizzarli, con le relative caratteristiche. Guida ai Barbari in Clash Royale I Barbari possono essere ottenuti dai Bauli dell’Arena 3, ciò significa che avrete bisogno di 800 trofei. Una volta evocata l’apposita carta sul campo di battaglia, la ...

CLASH ROYALE Guida : Valchiria – Quando e Come utilizzarla : Proseguiamo con le Guide Clash Royale, quest’oggi è il turno della Valchiria, una delle carte più utilizzate assieme alle tante altre di cui vi abbiamo parlato nel corso di queste ultime settimane. Scopriamo insieme Quando e Come utilizzarla, dove è possibile reperirla e quali sono le sue caratteristiche ed abilità. Guida alla Valchiria in Clash Royale La Valchiria è una fanciulla molto pericolosa per le ...

CLASH ROYALE Guida : Specchio – Quando e Come utilizzarlo : Se vi è capitato almeno una volta, di giocare a Clash Royale contro un’altro giocatore, il quale ha evocato sul campo di battaglia carte dello stesso tipo , no, non si tratta di un trucco, ma è merito della carta Specchio, di cui vogliamo parlarvi quest’oggi. Clash Royale: Guida alla Carta Specchio La carta Specchio è probabilmente una delle carte più utilizzate dai giocatori che la ...