Clamoroso Milan | rottura Gattuso-Kalinic | le ultime

Milano-Sanremo 2018 : Michal Kwiatkowski va a caccia di un Clamoroso bis : “Sagan è il primo, il grande favorito. È in ottima forma. Però ci sono almeno venti corridori che possono puntare al successo, non sto a fare i nomi di tutti. Io spero di essere il secondo nome, ma non è importante. Non voglio neanche una grande pressione. Però lo scorso anno ho vinto e anche nel 2016, quando ho attaccato sul Poggio, sono andato forte. Sto bene, normale avere gli occhi addosso” Michal Kwiatkowski non si espone molto e preferisce ...

Gattuso è Clamoroso : parole che caricano il suo Milan - parole da brividi! : “Proteggo sempre i miei giocatori e con Kalinic non c’è nessuna differenza. Fin quando vedo grande voglia e rispetto dello spogliatoio, io posso staccarmi il cuore e farci palleggiare i miei giocatori”. Gattuso fa paura. Gattuso carica l’ambiente, carica il Milan, carica tutti. parole che faranno un certo effetto sui calciatori quelle dette in conferenza stampa pre-derby contro l’Inter. “Quando ha sbagliato quel gol ...

Juventus e Milan su Thiago Silva : può essere un Clamoroso affare di mercato : Il difensore Thiago Silva decisivo con la maglia del Psg, in particolar modo Ligue 1 veramente importante per il club francese e vittoria finale già ipotecata mentre negli ottavi di finale di Champions League serve l’impresa contro il Real Madrid dopo il 3-1 dell’andata, il Psg ha comunque tutte le carte in regola per superare il turno. Potrebbe essere l’ultima stagione in Francia per l’ex Milan, il Psg valuta il ...

Clamoroso Juventus - Cutrone nel mirino : follie per l’attaccante del Milan? : La Juventus è concentrata sulla stagione in corso, l’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è quello vincere un altro scudetto, duello sempre più avvincente con il Napoli mentre la gara d’andata di Champions League contro il Tottenham non è stata entusiasmante, un 2-2 che ha complicato i piani, la Juventus dovrà provare a vincere al ritorno. Nel frattempo però si continua a pensare al mercato, in particolar modo si stanno ...

Clamoroso al Milan - la Puma porta Balotelli : pazzesca clausola - pro Super Mario - nell'accordo : Incredibile colpo di scena in casa Milan: la Puma potrebbe portare Balotelli. Nel contratto di sponsorizzazione spunta una clausola clamorosa LaPresse/Reuters Super Mario Balotelli nuovamente al Milan ...

Clamoroso Milan - preso Strinic della Sampdoria : tutti i dettagli : Il Milan ha preso Strinic. Il calciatore della Sampdoria ha il contratto in scadenza e secondo quanto rivelato da Skysport, il Milan avrebbe già trovato l’intesa con il calciatore che dunque approderà nel club rossonero dal mese di luglio. La Sampdoria lo aveva prelevato dal Napoli e sta disputando una buona annata anche se alle sue spalle preme Murru. Per quanto concerne i rossoneri invece, Strinic dovrà contendere il posto a Rodriguez, ...

Clamoroso a San Siro - Cutrone inganna arbitro e... VAR : ecco perchè il gol dell'attaccante del Milan è irregolare [VIDEO] : Il gol che sblocca il match tra Milan e Lazio è irregolare, Patrick Cutrone infatti la mette dentro con il braccio e non di testa: che sorpresa a San Siro Un replay decisivo, immagini chiarissime che ...

Clamoroso Milan-Lazio - Cutrone ha segnato con il gomito : gol irregolare [VIDEO] : Clamoroso Milan-Lazio, Cutrone ha segnato con il gomito: gol irregolare [VIDEO] – Si sta giocando la 22^ giornata del campionato din Serie A, nella gara delle 18 in campo Milan e Lazio. A 10 minuti dal termine la squadra di Gennaro Gattuso è in vantaggio per 2-1, la sblocca Cutrone, poi il pareggio di Marusic, poi ci pensa Bonaventura per il 2-1. Ma con ampio ritardo le telecamere hanno evidenziato un episodio Clamoroso, la rete di Cutrone ...

Clamoroso Berlusconi : “non guardo più il Milan” - il motivo deve far riflettere : Il Milan ha conquistato tre punti preziosi nella gara di campionato contro il Cagliari, importante successo per gli uomini di Gattuso. Ma nelle ultime ore a fare discutere sono state soprattutto le dichiarazioni dell’ex presidente Silvio Berlusconi ospite su La7 alla trasmissione “L’Arena”: “non guardo più il Milan. Il modulo è contrario ai principi che mi hanno fatto diventare il presidente più vincente della storia. Non ...

Calciomercato Milan - Clamoroso : si prova ad accelerare per Jankto : Calciomercato Milan – Il Milan è reduce dal pareggio sul campo della Fiorentina ed adesso guarda con fiducia alla prossima gara, l’obiettivo è conquistare tre punti preziosi contro il Crotone, gara sulla carta agevole ma che non va comunque sottovalutata. Nel frattempo importanti aggiornamenti per gennaio, la dirigenza rossonera è pronta ad intervenire per rinforzare la rosa e nelle ultime ore nuova accelerata per Jankto ...

Clamoroso scambio fra il Milan e la Juventus a gennaio? Video : Il momento è davvero difficile per la societa' rossonera, soprattutto dopo la bruttissima sconfitta contro il Verona. Una stagione fallimentare, almeno fin'ora, quella del Mian. La rosa del club meneghino è stato costruita la scorsa estate per un duplice obiettivo: vincere Europa League e campionato italiano: nel primo caso gli uomini ora allenati da Rino Gattuso sono ancora in corsa, ma per quanto riguarda la #Serie A sono a distanza siderale ...